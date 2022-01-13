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徐衣显：这十年，洛阳持续深化改革攻坚，发展动力活力得到新提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 17:17

　　29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。

　　徐衣显说，这十年，我们持续深化改革攻坚，发展动力活力得到新提升。坚持用好改革这个关键一招，有效破解瓶颈障碍，增创体制机制新优势。把深化“放管服效”改革作为先手棋，突出“六最”目标，打造市场化法治化国际化一流营商环境，“一件事一次办”“拿地即开工”“交房即发证”等全面推行，“多证集成、一照通行”全国率先，政务服务指标全省第一，常态化府院联动机制全国推广，洛阳入选省优化营商环境创新示范市。海澜集团4天落地、一天注册，首期投资140亿元的中州时代新能源生产基地项目从签约到落地开工不到100天、土地摘牌到核发证件只用了两小时，这些大企业越来越看中洛阳一流的营商环境。以“三化三制”改革赋能开发区，落实“整合、扩区、调规、改制”要求，原有的27家开发区整合为13家，通过靶向平移下放权限，200多个涉企事项实现“就近办、不出园”，开发区加快成为经济建设的主阵地、主战场、主引擎。大力实施国企改革三年行动，15家市属国有企业战略重组为4家，握指成拳打造国企劲旅，资产总额翻了两番多；特别是省委省政府把洛轴交给我们，借势混改重振“共和国长子”雄风，带动全省轴承产业做大做强。持续深化投融资体制改革，全面推进“基金入洛”工程，用“引导基金+天使基金”扶持初创期企业，用“引导基金+市场化基金+投贷联动”扶持快速成长期企业，为基金企业提供“募投管退”全链条服务，前海方舟等在洛注册基金42支、总规模762.57亿元，共支持投资项目224个。比如，中科慧远是一家工业视觉硬科技企业，在我市基金扶持下，5年前从零起步，目前已完成多轮融资，营收超亿元。今年7月，洛阳还成为河南省要素市场化配置改革唯一的综合试点，我们将大胆探索、先行先试，为完善全省要素市场制度趟路子、做示范，争取形成更多可复制、能推广的经验模式。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 记者 鲁博/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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