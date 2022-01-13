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徐衣显：这十年，洛阳始终坚持创新引领，科技创新实力迈上新台阶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 17:03

　　29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。

　　徐衣显说，这十年，我们始终坚持创新引领，科技创新实力迈上新台阶。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。创新居全省“十大战略”之首，也是洛阳重振辉煌的“核心密码”。我们坚持把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，深化“五链耦合”，实施“八大行动”，加快建设高水平国家创新型城市，研发投入强度连续4年领跑全省。着力汇聚高层次创新人才，落实“一号工程”、集聚“第一资源”，把政府“普惠+激励”与企业“高薪+股权”结合起来，引育并重、以用为本，建立“1+22”人才政策，打造近悦远来的人才生态。比如，我们依托樊会涛等5名本土院士，柔性引进赵春江等9名院士，组建龙门实验室、国家农机装备创新中心等高端平台，研发了一系列国内领先、国际一流的创新成果。全力打造高能级创新平台，一大批重点实验室、产业研究院、中试基地建成投用，全市创新平台达到2696个，有101个进入“国家队”、占全省1/3。努力培育高水平创新企业，规上工业企业研发活动覆盖率达58.6%、高出全省10个百分点，积极推动高成长性企业、高新技术企业、上市企业“三个倍增”，高新技术企业增长近9倍、达到1050家，上市企业增至15家。大力转化高质量创新成果，以创建国家科技成果转移转化示范区为引领，打造“政产学研金用服”相贯通的协同创新链条，让更多成果从“实验室”走上“生产线”。全市技术合同成交额增长1.28倍、发明专利增长5.6倍，一大批标志性“洛阳创造”闪耀于“大国重器”。比如，“神舟”“嫦娥”“问天”等航空航天工程90%的轴承由洛阳轴研所研制；中航光电拥有多项核心技术，光电连接器助力高铁“复兴号”首发，让中国高铁告别了“洋基因”，带动企业营收10年增长10倍，成长为超百亿级龙头企业。

　　现场，徐衣显向媒体记者展示洛阳生产的光电连接器。这款连接器直径只有0.4毫米，广泛用于高铁、航空航天等领域，填补了世界技术空白、制定了国际行业标准。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 记者 鲁博/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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