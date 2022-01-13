洛阳两小学获授“全国围棋特色学校”

9月28日下午，洛阳市2022年“全国围棋特色学校”授牌仪式在洛龙区张衡街小学举行。

9月28日下午，洛阳市2022年“全国围棋特色学校”授牌仪式在洛龙区张衡街小学举行。 9月28日下午，洛阳市2022年“全国围棋特色学校”授牌仪式在洛龙区张衡街小学举行。 中国围棋协会日前公布2022年“全国围棋特色学校(幼儿园)”名单，洛龙区张衡街小学、洛龙区第一实验小学入选。至此，洛阳已有29所“全国围棋特色学校(幼儿园)”，总数居全国地级市前列。 据介绍，中国围棋协会开展全国围棋特色学校(幼儿园)评选工作旨在深入贯彻落实国家“双减”政策，提高素质教育水平，加快学校围棋教育和幼儿园围棋活动的标准化进程，促进学校(幼儿园)围棋教育的扎实开展。近年来，洛阳市深入开展围棋进校园活动，推动围棋传统文化普及。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 涂晓洛 张俊望 摄)