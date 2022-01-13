洛阳市气象局发布国庆假期天气预报

9月29日，洛阳市气象局发布重要天气报告，预报今年国庆假期洛阳天气情况。 9月29日，洛阳市气象局发布重要天气报告，预报今年国庆假期洛阳天气情况。 预计2022年国庆假日期间，受西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳将出现持续阴雨天气，累计降水量40毫米～80毫米，局部100毫米左右。 受较强冷空气影响，3日至4日有4级左右偏北风，阵风6级～7级；5日至7日气温大幅下降，最高气温将降至13℃～17℃。 本轮降水天气过程总体有利于缓解我市旱情，增加土壤墒情，便于水库蓄水，但需趋利避害并举，分灾种、分行业、分区域、分时段防范降水、降温、大风天气带来的不利影响，及时关注最新预报预警信息。气象部门将严密监测天气变化，做好各类气象服务。 【天气预报】 9月30日(周五)：多云转阴天，下午到夜里小雨转中雨，气温15℃～30℃。 10月1日(周六)：阴天有小雨，北中部中雨，局部大雨，气温19℃～24℃。 10月2日(周日)：阴天有小雨，气温20℃～27℃。 10月3日(周一)：阴天有中到大雨，局部暴雨，偏北风逐渐增大至4级左右，气温19℃～23℃。 10月4日(周二)：阴天有小雨，南部中到大雨，东北风4级左右，气温13℃～18℃。 10月5日(周三)：阴天有小雨，气温10℃～13℃。 10月6日(周四)：阴天有小雨，气温11℃～16℃。 10月7日(周五)：阴天有小雨，气温12℃～17℃。 【关注与建议】 1.雨天道路湿滑、能见度低，对交通和旅游将有不利影响，提请相关单位提前做好安全保障和决策疏导；公众驾车外出请注意交通安全。 2.加强地质灾害隐患点、河道、水库等的巡查工作，密切关注持续降水可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害和城乡积涝。 3.部分道路、涵洞、地势低洼处可能会出现积水，请行人及驾车人员注意躲避，保障出行安全。 4.目前正值我市秋作物收获晾晒关键期，需防范对“三秋”生产的影响。建议未收获地区雨前尽早抢收已成熟秋作物，并充分利用降雨间歇抢收抢晒；已收获地区应避雨晾晒防霉收储，确保秋收作物颗粒归仓。 5.假日期间多冷空气活动，气温下降明显，注意添衣保暖。由于预报时效较长，不确定性较大，请及时关注最新天气预报。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)