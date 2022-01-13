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首届“柳营泉声”金秋文化周将在十一启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.09.29 14:07

　　十一七天小假期即将到来，你是怎么安排的呢？

　　是去附近的民俗文化村感受乡间的田野风光？

　　还是呼朋唤友来一场大汗淋漓的运动？

　　或者去看看传统文化的精彩表演？

　　这些，在十一期间的宜阳县柳泉镇，通通可以满足你。

　　为丰富体育文化生活，营造积极向上的社会氛围，柳泉镇将在十一期间，举办首届“柳营泉声”金秋文化周暨2022年柳泉镇全民健身嘉年华，让我们先睹为快！

　　活动主题：“喜迎二十大 欢乐进万家”

　　活动时间：2022年10月1-10月7日

　　活动地点：柳泉文体公园

　　活动内容：

 

　　十一七天假，在柳泉，除了丰富的户外活动和精彩多样的表演轮番上演，周边的景点也是不错的选择。约上三两好友驾车从柳泉镇出发，到洛水昌谷的露营基地，在湖边搭起帐篷，感受惬意的秋风；和小朋友一起到金泉果蔬采摘园，享收丰收的喜悦，感受美好的亲子时光；或者去七彩童话动物王国，在秋意盎然的时候，一起与无忧无虑的小动物们来一场亲密接触吧！

　　你还在等什么？带上家人朋友来宜阳县柳泉镇吧！这个十一，宜阳不一样！
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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