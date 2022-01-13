首届“柳营泉声”金秋文化周将在十一启动

为丰富体育文化生活，营造积极向上的社会氛围，柳泉镇将在十一期间，举办首届“柳营泉声”金秋文化周暨2022年柳泉镇全民健身嘉年华，让我们先睹为快！

十一七天小假期即将到来，你是怎么安排的呢？

是去附近的民俗文化村感受乡间的田野风光？

还是呼朋唤友来一场大汗淋漓的运动？

或者去看看传统文化的精彩表演？

这些，在十一期间的宜阳县柳泉镇，通通可以满足你。

为丰富体育文化生活，营造积极向上的社会氛围，柳泉镇将在十一期间，举办首届“柳营泉声”金秋文化周暨2022年柳泉镇全民健身嘉年华，让我们先睹为快！

活动主题：“喜迎二十大 欢乐进万家”

活动时间：2022年10月1-10月7日

活动地点：柳泉文体公园

活动内容：

十一七天假，在柳泉，除了丰富的户外活动和精彩多样的表演轮番上演，周边的景点也是不错的选择。约上三两好友驾车从柳泉镇出发，到洛水昌谷的露营基地，在湖边搭起帐篷，感受惬意的秋风；和小朋友一起到金泉果蔬采摘园，享收丰收的喜悦，感受美好的亲子时光；或者去七彩童话动物王国，在秋意盎然的时候，一起与无忧无虑的小动物们来一场亲密接触吧！

你还在等什么？带上家人朋友来宜阳县柳泉镇吧！这个十一，宜阳不一样！