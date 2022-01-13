“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场今天下午举行

记者获悉，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场将于9月29日15:30在河南省政府新闻办新闻发布厅举行。
记者获悉，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场将于9月29日15:30在河南省政府新闻办新闻发布厅举行。
记者获悉，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场将于9月29日15:30在河南省政府新闻办新闻发布厅举行。
洛阳市政府主要负责同志及相关市级领导将围绕“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”这一主题，介绍党的十八大以来洛阳市牢记嘱托、奋勇争先，推动各项事业高质量发展的举措和成就，并回答媒体关注的问题。
本场新闻发布会将由河南省人民政府官网、大河网、河南发布App等网络平台进行现场直播。敬请关注。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李三旺）
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