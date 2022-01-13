祝贺！洛阳市多个学校红领巾社团获省级奖项

28日，记者从洛阳市少工委获悉，全省100个优秀红领巾社团活动案例评选结果揭晓，洛阳市多个学校社团上榜。

28日，记者从洛阳市少工委获悉，全省100个优秀红领巾社团活动案例评选结果揭晓，洛阳市多个学校社团上榜。 28日，记者从洛阳市少工委获悉，全省100个优秀红领巾社团活动案例评选结果揭晓，洛阳市多个学校社团上榜。 今年4月，团省委、省少工委联合启动“红领巾小社团”风采展示活动。活动开展以来，洛阳市少工委积极响应，组织学校筛选、申报，最终全市共有多个红领巾社团荣获奖项。 其中，北京第二实验小学洛阳分校“星星之火”红领巾话剧社团、洛阳市孟津区河阳小学“小百灵”红领巾爱乐社团、洛阳市老城区第一小学莲花寺街校区红领巾智慧魔方社团、洛阳市栾川县第五实验小学“丁香花开”红领巾经典诵读社团荣获一等奖；洛阳市老城区敬事街小学红领巾讲解员社团、洛阳市涧西区天津路小学啦啦操社团、洛阳市新安县学林小学澄泥砚社团荣获二等奖；洛阳市老城区农校街小学“红领巾经典诵读”社团荣获三等奖。 此次获奖案例充分体现了少先队组织育人优势和实践育人特色，通过说一说、画一画、唱一唱、演一演等形式展现了队员在思想道德、文化传承、实践创新方面的收获，引导孩子们健康成长、全面发展，听党话跟党走。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 秦卫红）