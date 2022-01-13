会说话的老物件：一本老旧同学录，一桩民国惊天案

新安县文史爱好者高先生致电记者表示，自己有一本1942年的《洛阳复旦中学同学录》，里面不仅有丁长森、丁长荣父亲丁次镛的名字、职务，还记述了丁次镛等教职员以及豫东督察专员韦孝儒遇害的事件。

26日，本网刊发《两张喜报，两封书，见证兄弟俩浴血上甘岭》，介绍了我市丁长森、丁长荣兄弟俩同时参加上甘岭战役，同时荣立三等功的事迹，引发许多读者关注。新安县文史爱好者高先生致电记者表示，自己有一本1942年的《洛阳复旦中学同学录》，里面不仅有丁长森、丁长荣父亲丁次镛的名字、职务，还记述了丁次镛等教职员以及豫东督察专员韦孝儒遇害的事件。

昨日，在高先生的家里，记者见到了这本距今已有80年的老物件。

一本同学录，他研读了半个多月

这本《洛阳复旦中学同学录》(简称同学录)被一个透明塑料袋包裹着，可见主人对这件藏品的珍视与呵护。

今年40岁的高先生，小心翼翼将同学录从塑料袋里拿出，放在一张桌上，像是在拿一件艺术品。

历经80年岁月侵蚀，同学录已破旧不堪，纸张早已发黄，封面也已遗失；内页纸质软而糟，仿佛稍一用力就会烂掉；同学录上的文字，有的已经变形，有的模糊不清，但仔细辨认，基本都能认出来……

丁次镛排在“教职员录”的第六位

在“教职员录”里，丁长森、丁长荣的父亲丁次镛排在第六位，职务：训导主任，姓名：丁振声，别号：次镛，年龄：三七，籍贯：河南洛阳……

高先生介绍，他热爱新安县的历史文化，非常喜欢收集、收藏文史资料，这本同学录是他2019年4月“淘”来的，每次收藏，他都会在专门的笔记本上详细记录。

“真正的收藏，尤其是文史资料的收藏，不是买回来看一看就束之高阁，而是要先仔细研读其中的文字，再搜集相关资料，弄清楚年代、事件、背景等。”高先生说，“这本同学录，单是辨认、研读文字，搜集相关资料就用了半个多月时间，在这个过程中，我增长了不少知识，这也是收藏的意义所在。”

复旦中学公开招聘各科教师

高先生查阅了《协商论坛》、辽宁卫视的《绝密往事》等近些年来的权威期刊和电视栏目资料，把洛阳复旦中学以及丁次镛意外离世的事情，了解得较为清楚。

民国时期，洛阳的中学教育资源比较贫乏，一些热心教育事业的人士就开始自办中学。当时，洛阳著名的私立中学有四所：1923年，李天锡在河南府文庙办的明德中学；1932年，武庭麟在河南府城隍庙办的河洛中学；1932年，韩复榘在圆觉寺办的复旦中学；1936年，陈大白在山陕会馆办的念五中学。当时，民间有“富河洛，大复旦，明德、念五最寒酸”的说法，说明人们对洛阳复旦中学的认可。

洛阳复旦中学挂牌后，曾面向全国公开招聘各科教师，应聘者如云，大部分是名牌大学的毕业生，可以说，当时这里集中了一批德才兼备、淳朴正直的知识分子，其中不少人后来成了中共地下党员，洛阳复旦中学也为国家培养了大批人才。