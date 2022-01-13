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洛阳加快创建全国社会信用体系建设示范区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:24

　　记者昨日从市发改委获悉，我市近日印发《洛阳市创建全国社会信用体系建设示范区重点任务分工方案》，就全面深入推进全国社会信用体系建设示范区创建工作进行部署。

　　社会信用体系建设示范城市作为推动我国社会信用体系建设的重要载体，在社会信用体系建设推进机制、公共信用信息归集共享、创新信用惠民措施、着力加强个人诚信建设，以及营造诚实守信的良好氛围等方面都发挥了积极作用。

　　近年，我市高度重视社会信用体系建设，市发改委作为社会信用体系建设牵头单位，围绕政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，统筹构建社会信用体系建设工作机制，在完善制度规范、搭建信用平台、加强数据归集、强化信用监管、推进联合奖惩等方面做了大量工作，致力打造“信用洛阳”新名片，推动社会信用环境向善向好。

　　根据方案，我市将聚焦重心、固强补弱、创新引领、全面提升，围绕信用制度建设、公共信用信息归集共享、诚信文化宣传、政务诚信建设、征信体系建设及区域金融风险防范、信用贷款支持实体经济、全流程精准化信用监管、信用应用创新等8个方面，重点抓好31项重点工作任务，积极创建全国社会信用体系建设示范区。

　　市发改委相关负责人表示，加强城市信用建设是开展社会信用体系建设的关键环节，有利于提高市场资源配置效率，完善城市综合服务功能，提高城市治理水平，也有利于提升行政效率和政府公信力，优化城市营商环境。我市将以创建全国社会信用体系建设示范区为契机，持续巩固提升社会信用体系建设成果、优化经济社会发展环境，为建强副中心、形成增长极提供信用保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 吕瑞平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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