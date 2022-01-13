为了25名农民工兄弟的辛苦钱 宜阳县人社局连续工作12个小时

27日上午，在宜阳县莲庄镇，四川籍农民工赵凯收到一条手机短信，他点开一看，竟是银行发来的工资到账短信提醒。

执法人员到银行办理转账手续

27日上午，在宜阳县莲庄镇，四川籍农民工赵凯收到一条手机短信，他点开一看，竟是银行发来的工资到账短信提醒。当天上午，赵凯的24名老乡也陆续收到短信，工资合计5.12万元。

“如果不是人社局协调，我们哪能这么顺利拿到工资！”赵凯的言语中充满感谢。赵凯说，他和工友们都来自四川，今年7月25日来到宜阳县莲庄镇一处风电项目干活，8月1日项目因故停工后，他们就开始了焦急等待，其间多次到项目部讨要工钱，但对方总以各种理由推脱。

本月13日，25名工友来到宜阳县人社局，投诉工资被拖欠一事。该局劳动保障监察大队登记立案后，立即展开调查。经过一周奔波，执法人员对该项目的总包单位、分包单位和务工工人代表进行全面走访，厘清了劳动关系，抓住了问题症结。

9月21日，执法人员来到莲庄镇派出所，召集项目总包单位、分包单位的负责人及农民工代表对欠薪案件进行协调。三方各执一词，现场气氛逐渐紧张。眼看调解要崩盘，执法人员急忙劝说，通过摆事实、讲道理，把他们重新拉回谈判桌。时间一点点过去，在执法人员努力下，三方终于就工资和误工费达成一致意见，并签订了书面协议，约定总包单位和分包单位在3个工作日内将5.12万元工资支付到位，并在10月25日前，按照每名工人每天300元的标准，支付60天误工费共计45万元。

下达完劳动保障监察限期整改指令书，整理好会议记录，室外早已漆黑一片，此时距协调会开始已过去12个小时。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 鲁欢 文/图)