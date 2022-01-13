洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为了25名农民工兄弟的辛苦钱 宜阳县人社局连续工作12个小时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:39
执法人员到银行办理转账手续

　　27日上午，在宜阳县莲庄镇，四川籍农民工赵凯收到一条手机短信，他点开一看，竟是银行发来的工资到账短信提醒。当天上午，赵凯的24名老乡也陆续收到短信，工资合计5.12万元。

　　“如果不是人社局协调，我们哪能这么顺利拿到工资！”赵凯的言语中充满感谢。赵凯说，他和工友们都来自四川，今年7月25日来到宜阳县莲庄镇一处风电项目干活，8月1日项目因故停工后，他们就开始了焦急等待，其间多次到项目部讨要工钱，但对方总以各种理由推脱。

　　本月13日，25名工友来到宜阳县人社局，投诉工资被拖欠一事。该局劳动保障监察大队登记立案后，立即展开调查。经过一周奔波，执法人员对该项目的总包单位、分包单位和务工工人代表进行全面走访，厘清了劳动关系，抓住了问题症结。

　　9月21日，执法人员来到莲庄镇派出所，召集项目总包单位、分包单位的负责人及农民工代表对欠薪案件进行协调。三方各执一词，现场气氛逐渐紧张。眼看调解要崩盘，执法人员急忙劝说，通过摆事实、讲道理，把他们重新拉回谈判桌。时间一点点过去，在执法人员努力下，三方终于就工资和误工费达成一致意见，并签订了书面协议，约定总包单位和分包单位在3个工作日内将5.12万元工资支付到位，并在10月25日前，按照每名工人每天300元的标准，支付60天误工费共计45万元。

　　下达完劳动保障监察限期整改指令书，整理好会议记录，室外早已漆黑一片，此时距协调会开始已过去12个小时。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 鲁欢 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 29日重...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 中州时代新能源生产基地项目开工
  • 速看！洛阳交警发布认领车辆启事
  • 洛阳市第六期“三个一批”活动 这些项...
  • 牡丹博物馆：走进光影世界 开启沉浸之旅
  • 花团锦簇 国旗飘扬
  • 新安县主城区开展区域全员核酸检测
  • 洛阳市委召开专题会议研究教育高质量...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605