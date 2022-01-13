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洛阳小伙儿在平遥国际摄影大展上办个展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:26
徐天旸(受访者供图)

　　日前，2022第22届平遥国际摄影大展在山西省晋中市平遥县平遥古城举行。此次展览中，洛阳籍在校大学生徐天旸受邀举行生态摄影个展，作为此次大展上南京传媒学院专题展的一个单元，吸引了不少观众驻足观赏。

　　“我很喜欢野生动物，经常去长江边拍江豚或去动物园做志愿者。后来因疫情封校，我开始关注校园内的野生动物。”徐天旸说，南京传媒学院生态环境很好，校内小型野生动物也很多，经过3个月拍摄，共积累了100多幅校内野生动物摄影作品，本次平遥国际摄影大展展出的10幅校园生物图谱，正是其中的一部分。

　　徐天旸今年21岁，是南京传媒学院的大三学生，自小就很喜欢小动物，也一直保持着对大自然的热爱，他最大的乐趣是扛着相机走进荒野，用镜头记录野生动物的栖息嬉戏。

　　徐天旸以摄影视角关注生态保护得到了所在学校的充分肯定和支持。今年6月，南京传媒学院摄影学院专门成立了徐天旸摄影工作室。“以学院名义为学生个人成立工作室在传媒高校并不多见，为徐天旸同学成立个人工作室在学校内也尚属首次，我们希望通过这种方式，弘扬乐观向上的精神，激发学生们的创作热情，勇担传媒人的社会责任。”南京传媒学院摄影学院副院长吕明响表示，学院鼓励学生们从细小的事物中寻找无穷奥妙，用手中的相机表达情感、捕捉美丽，用镜头记录时代、展现风采。

　　“影像是拉近我们与野生动物距离的最好方式，我用长焦远望飞鸟，以微距近观虫群，来记录人与动物和谐相处的精彩瞬间。”徐天旸说，他希望通过自己的生态摄影作品，让更多人关注环境保护，提高环境保护意识。(洛报融媒·洛阳网记者 杨凤轩)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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