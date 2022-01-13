孟津区小浪底镇深入推进农文旅融合 全方位开展品牌运营

28日上午，在孟津区小浪底镇石门村举行的优质农产品展示会上，石门村的软籽石榴成为抢手货。

软籽石榴获丰收

“来，尝尝。”

“咦！真甜。”

28日上午，在孟津区小浪底镇石门村举行的优质农产品展示会上，石门村的软籽石榴成为抢手货。

近年，小浪底镇认真落实乡村振兴“151”工作举措，依托生态优势、旅游资源优势等，大力发展特色农业，推进农文旅深度融合，尤其注重品牌打造和运营，探索走出了一条塑造品牌文化、培育品牌公司、包装品牌产品的新路子，为乡村全面振兴注入了强劲动力。

石门的石榴大又甜

“都说小浪底的石榴又大又甜，果然名不虚传。”在位于石门村的小浪底石榴主题公园内，来自新安县的李春霞说。

石门村位于小浪底专线旁，因修建小浪底水利枢纽，于1993年搬迁于此。2009年，村民开始种植软籽石榴。

“我们村家家户户种石榴，石榴已经成为村民的‘摇钱树’。”石门村党支部书记、村委会主任荆进说，如今的石门村，石榴种植面积已有1000余亩。

石门村村民杨占青、张青霞夫妇种了近7亩石榴，今年喜获丰收。张青霞说，她家的石榴施的是农家肥，浇的是深井水，个头大、色泽亮、果仁软。今年，她家的石榴产量每亩有1000余公斤，销量很好，大部分都由回头客购买。

近年，为充分发挥软籽石榴的品牌效应，石门村成立了石榴种植专业合作社，申请注册了“浪底花”软籽石榴商标，实行统一技术管理、统一设计包装、统一对外营销，使软籽石榴成为响当当的品牌。

孟津区委常委、小浪底镇党委书记李欣介绍，如今，在石门村的石榴品牌效应带动下，该镇的西官庄、王家沟等村累计发展软籽石榴2000余亩，亩均产量1000公斤以上，每亩利润3万余元，使小浪底镇成为孟津区最大的软籽石榴种植基地。“吃石榴，你就记住小浪底的‘浪底花’牌。”张青霞笑着说，“要相信品牌的力量。”