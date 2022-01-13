篮球场上身轻如燕 67岁的他如飞扬少年

“好球！”近日，在孟津区常袋镇马岭小学篮球馆内，一场扣人心弦的中老年篮球对抗赛正紧张进行，67岁的许栋五身轻如燕，满场飞奔，时而突破分球，时而上篮得分，精彩的表现令现场观众拍手称好。

许栋五在篮球场上身轻如燕

“好球！”近日，在孟津区常袋镇马岭小学篮球馆内，一场扣人心弦的中老年篮球对抗赛正紧张进行，67岁的许栋五身轻如燕，满场飞奔，时而突破分球，时而上篮得分，精彩的表现令现场观众拍手称好。

“篮球已经陪伴了我53年，现在我每周要打3场比赛，每场比赛打满1个小时，否则浑身不舒服。”许栋五说，1955年出生的他，从小喜欢体育运动，14岁上中学时加入了校篮球队，此后上大学、参加工作，他始终是篮球队的主力球员。

凭借出色的体能、扎实的基本功及对篮球运动的一腔热爱，许栋五曾以主力球员的身份参加了在印度尼西亚举行的第28届全球华人篮球邀请赛，并夺得冠军。后来，他多次参加全国、省、市级老年篮球赛事，获得优异成绩。2019年，第35届全球华人篮球邀请赛在洛阳举行，他被任命为组委会秘书长……

目前，许栋五是一家企业的负责人。得益于常年的锻炼，他体魄康健、精力充沛，每天工作10几个小时都不觉得累。对于老年篮球，他有独到的见解。他认为，保持充沛的体能很重要，可通过跑步或以赛代练的方式，加强下肢肌肉的力量。比如，在运球和无球跑动中，尽量采取降低重心的姿势，这样可有效锻炼下肢和足底肌群，不仅能提高稳定性，也能减少运动对骨关节造成的冲击，避免运动损伤。此外，老年人在比赛前要充分热身，做好拉伸，比赛时量力而行，不争强好胜，减少对抗和冲击，以快乐健身为最终目的。

作为洛阳老年体协篮球专委会主任，许栋五近年在老年篮球事业上投入大量精力。在孟津区常袋镇马岭小学，他创办的公司出资建设的高标准室内篮球馆现已投用，共有5块标准场地，可免费开展全民健身和群众体育赛事活动。

许栋五说，下一步，在稳步推进老年篮球运动发展的同时，他将着力探索农村体育产业发展之路，携手当地打造“体育小镇”，培育集美丽乡村建设、特色产业发展、文化传承推广于一体的“网红打卡地”，通过承办体育赛事吸引人气，发展赛事经济，走“体育＋”融合发展之路。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王辉 文/图）