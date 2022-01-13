洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

篮球场上身轻如燕 67岁的他如飞扬少年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:18
许栋五在篮球场上身轻如燕

　　“好球！”近日，在孟津区常袋镇马岭小学篮球馆内，一场扣人心弦的中老年篮球对抗赛正紧张进行，67岁的许栋五身轻如燕，满场飞奔，时而突破分球，时而上篮得分，精彩的表现令现场观众拍手称好。

　　“篮球已经陪伴了我53年，现在我每周要打3场比赛，每场比赛打满1个小时，否则浑身不舒服。”许栋五说，1955年出生的他，从小喜欢体育运动，14岁上中学时加入了校篮球队，此后上大学、参加工作，他始终是篮球队的主力球员。

　　凭借出色的体能、扎实的基本功及对篮球运动的一腔热爱，许栋五曾以主力球员的身份参加了在印度尼西亚举行的第28届全球华人篮球邀请赛，并夺得冠军。后来，他多次参加全国、省、市级老年篮球赛事，获得优异成绩。2019年，第35届全球华人篮球邀请赛在洛阳举行，他被任命为组委会秘书长……

　　目前，许栋五是一家企业的负责人。得益于常年的锻炼，他体魄康健、精力充沛，每天工作10几个小时都不觉得累。对于老年篮球，他有独到的见解。他认为，保持充沛的体能很重要，可通过跑步或以赛代练的方式，加强下肢肌肉的力量。比如，在运球和无球跑动中，尽量采取降低重心的姿势，这样可有效锻炼下肢和足底肌群，不仅能提高稳定性，也能减少运动对骨关节造成的冲击，避免运动损伤。此外，老年人在比赛前要充分热身，做好拉伸，比赛时量力而行，不争强好胜，减少对抗和冲击，以快乐健身为最终目的。

　　作为洛阳老年体协篮球专委会主任，许栋五近年在老年篮球事业上投入大量精力。在孟津区常袋镇马岭小学，他创办的公司出资建设的高标准室内篮球馆现已投用，共有5块标准场地，可免费开展全民健身和群众体育赛事活动。

　　许栋五说，下一步，在稳步推进老年篮球运动发展的同时，他将着力探索农村体育产业发展之路，携手当地打造“体育小镇”，培育集美丽乡村建设、特色产业发展、文化传承推广于一体的“网红打卡地”，通过承办体育赛事吸引人气，发展赛事经济，走“体育＋”融合发展之路。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王辉 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 29日重...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 中州时代新能源生产基地项目开工
  • 速看！洛阳交警发布认领车辆启事
  • 洛阳市第六期“三个一批”活动 这些项...
  • 牡丹博物馆：走进光影世界 开启沉浸之旅
  • 花团锦簇 国旗飘扬
  • 新安县主城区开展区域全员核酸检测
  • 洛阳市委召开专题会议研究教育高质量...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605