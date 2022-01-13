“秋老虎”变“纸老虎” 洛阳白天晴热夜间凉

预计今天白天，洛阳全区晴天转多云，偏西风转偏南风2级到3级，气温16℃到30℃。

临近国庆节，洛阳气温一路走高，昨天最高气温攀升到30℃，不少市民大呼“真热”，仿佛回到夏末。

立秋后，天气凉快了没多久，暑热又卷土重来，大家把这种短期回热的天气现象称为“秋老虎”。形成“秋老虎”的主要原因是，控制我国的西太平洋副热带高压在秋季本应逐步南移，但它又会不时地向北摆动一段时间。在副热带高压控制下，天气就会变得晴朗少云，白天日照强烈，气温回升明显。“秋老虎”对气温也有标准，那就是达到或超过35℃。近期洛阳虽热，却远达不到35℃，所以眼下的晴热天气，最多只能算是“纸老虎”。

国庆节前最后两天，洛阳气温将继续走高。根据最新的气象资料分析，短期内洛阳由高空西北气流控制转为偏西气流影响，预计今天白天，全区晴天转多云，偏西风转偏南风2级到3级，气温16℃到30℃。今天夜里到明天白天，全区多云转阴天，南部山区阴天转小雨，偏南风2级到3级，气温15℃到31℃。

虽然白天尤其是中午前后晴热，但早晚偏凉，温差在15℃左右。昼夜温差大是秋季的一大特征，这主要跟秋天冷空气活动频繁及辐射降温偏多有关。夏天的夜晚不仅气温高，而且云量大，空气湿度大，会延缓气温骤然下降的幅度。进入秋季后，北风的势力逐渐加强，冷空气活动频繁，同时云量减少，由于缺少云层保护，地面热量更易散失，导致夜间气温下降明显。此外，秋季白天短，日照时间少，夜间长，地表散发热量多，也导致夜间降温比夏季更明显。

昼夜温差大容易让人着凉，所以大家要及时增减衣服，避免冷热交替出现感冒和呼吸系统疾病。有基础性疾病的老年人，秋季养生要做到内心宁静、神志安宁、心情舒畅，避免因不良情绪影响身体健康。患有慢性呼吸系统疾病的人群，立秋后可针对个人情况进行食疗，饮食宜清淡，注重营养。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)