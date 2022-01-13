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无菊无酒不重阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:13

　　家居洛阳下，举目见嵩山。

　　刻作茱萸节，情生造化间。

　　黄花宜泛酒，青岳好登高。

　　稽首明廷内，心为天下劳。

　　菊酒携山客，萸囊系牧童。

　　路疑随大隗，心似问鸿蒙。

　　九日重阳数，三秋万实成。

　　时来谒轩后，罢去坐蓬瀛。

　　晚节欢重九，高山上五千。

　　醉中知遇圣，梦里见寻仙。

　　——唐·张说《九日进茱萸山诗五首》

　　再过几天，就是重阳节了。重阳节在古代是一个重大的节日，上至皇帝，下至平民百姓，都要过重阳节。那么，古人如何过重阳节呢？从唐代诗人张说的诗中，可以看出，唐朝人过重阳节，有赏菊、饮酒、登高、佩插茱萸等风俗。

　　重阳节登高之俗始于西汉，《西京杂记》中记载：“九月重阳，士女游戏，就此祓禊(音同福戏)登高。”洛阳周围有嵩山、万安山等，景色秀丽，最宜登高赏景，正如张说所说“青岳好登高”。

　　佩插茱萸作为重阳节的另一项重要风俗，最早见于汉代。据《西京杂记》记载，汉高祖的宠妃戚夫人有一侍儿名叫贾佩兰，她在宫中每遇“九月九日”便“佩茱萸”。茱萸，又名“越椒”，或者称“艾子”，是一种药用植物，其味香烈，有驱虫除湿、逐风邪、治寒热、利五脏、延年益寿等功效。所以，古人将茱萸作为驱邪的神物，每逢重阳节，人人佩戴，后世称之为“茱萸会”，或称重阳节为“茱萸节”。

　　唐代此风更盛，诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》脍炙人口，所说的正是重阳插茱萸之事。除了佩插茱萸，还有赏茱萸。如杜甫与故人同饮，醉玩茱萸，作诗云：“明年此会知谁健？醉把茱萸仔细看。”

　　唐代皇帝对重阳节也非常重视。每逢重阳节，百官沐浴，皇帝宫中赐宴，登高宴饮，赏菊吟诗。张说在诗中就提到了皇帝，“稽首明廷内，心为天下劳”。

　　另外，唐代在过节时间上，常常提前于九月八日或延至九月十日，使得重阳节增加两天。《岁时杂记》载：“都城重九后一日宴赏，号小重阳。”李白《九月十日即事》诗曰：“昨日登高罢，今朝更举觞。菊花何太苦，遭此两重阳？”有时可能延长十天之多。

　　重阳节，不妨与家人登高、赏菊、聚会，共享天伦之乐。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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