省注册会计师服务团洛阳站实践创新活动举办

27日，市新联会、市注册会计师协会联合举办“河洛同心·注会助企”——河南省注册会计师服务团洛阳站实践创新活动，邀请财税行业专家学者为全市100多家企业相关负责人开展财税知识讲座。 27日，市新联会、市注册会计师协会联合举办“河洛同心·注会助企”——河南省注册会计师服务团洛阳站实践创新活动，邀请财税行业专家学者为全市100多家企业相关负责人开展财税知识讲座。 市委常委、统战部部长、副市长李新建出席活动并致辞。他表示，注册会计师是我市新阶层人士的重要组成部分，是推动洛阳经济社会发展的重要力量。要推动注册会计师行业与我市经济社会发展相结合，加强人才队伍建设，依托省、市“民营企业服务团中小企业服务站”阵地，高质高效帮助中小企业解决内部管理运营方面的重点难点问题。要引导全市企业单位相关工作人员熟练掌握现代化财务分析工具，推动行业更好服务我市民营经济发展。全市统战部门要继续团结引领新阶层人士，凝聚人心、汇聚力量，引导注册会计师行业坚定信心、做精主业，助力洛阳加快建强副中心、形成增长极。 活动现场，洛阳敬业会计师事务所、洛阳中华会计师事务所、洛阳天诚会计师事务所、洛阳德尚会计师事务所、洛阳明鉴会计师事务所等5家单位作为全市第一批注册会计师行业服务民营经济示范执业机构，被命名为“洛阳市民营经济服务团中小企业服务站”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 宋瑞玉)