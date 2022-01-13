华久新能源综合能源站开工 预计年底前完工

昨日，在孟津区洛吉快速路与中原路交叉口西北角，华久新能源综合能源站项目宣布正式开工，这将是全省首座一次性建成的“油气氢电服”综合能源示范站。

昨日，在孟津区洛吉快速路与中原路交叉口西北角，华久新能源综合能源站项目宣布正式开工，这将是全省首座一次性建成的“油气氢电服”综合能源示范站。

华久新能源综合能源站项目是全省第六期“三个一批”活动“开工一批”项目之一，也是投资13亿元的省重点项目华久氢能一体化项目的重要组成部分。依托周边氢气等清洁能源储备，以及物流集散地的区位优势，华久氢能源(河南)有限公司在此建设集氢、气、油、电于一体的综合性加能站，延长氢能资源产业链，为新能源汽车提供更加优质的服务，弥补能源补给终端市场缺口。今年年底，华久新能源综合能源站项目计划完工投用，届时，洛阳的新能源汽车车主在这里能够一站“加能”。

该项目占地11800余平方米，总投资1.5亿元，设计加氢能力为每12小时1000千克、液化天然气(LNG)加注能力为每天10吨、汽柴油加注能力为每天50吨、充电桩20个，建成后预计年销售额可达8000万元，可提供百余个就业岗位。

该项目经过前期统一规划，实现一次设计、一次建成，推动土地资源集约化利用和资源配置最优化。为进一步提升新能源汽车车主的体验，充实他们的“等待”时间，站内将同步建设全自动洗车场、便利店、休闲区等，为前来“加能”的用户提供舒适、智能化的休闲空间，让“等待”变得有趣又舒心。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 关晓萌）