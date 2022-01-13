两个“用时最短”彰显“洛阳速度”

9月22日，企业名称确定为“中州时代新能源科技有限公司”。按照《企业名称登记管理规定》，不冠行政区划的企业名称申请需由国家市场监督管理总局负责核准。

9月22日，企业名称确定为“中州时代新能源科技有限公司”。按照《企业名称登记管理规定》，不冠行政区划的企业名称申请需由国家市场监督管理总局负责核准。 9月22日，企业名称确定为“中州时代新能源科技有限公司”。按照《企业名称登记管理规定》，不冠行政区划的企业名称申请需由国家市场监督管理总局负责核准。 9月23日上午，市市场监管局企业服务专班工作人员分为两组，一组去北京，一组留在洛阳。当日11时许，国家市场监督管理总局受理并一次性通过企业名称申请，从申报到核准仅用了3小时，所用时间全国最短。企业名称核准通过后，市市场监管局工作人员开辟“线上绿色通道”，于企业名称核准后的第二个工作日为中州时代新能源科技有限公司办理并发放了营业执照，从受理申请到发照仅用1小时，用时最短。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 韩旭)