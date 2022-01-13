洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

两个“用时最短”彰显“洛阳速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:37

　　9月22日，企业名称确定为“中州时代新能源科技有限公司”。按照《企业名称登记管理规定》，不冠行政区划的企业名称申请需由国家市场监督管理总局负责核准。

　　9月23日上午，市市场监管局企业服务专班工作人员分为两组，一组去北京，一组留在洛阳。当日11时许，国家市场监督管理总局受理并一次性通过企业名称申请，从申报到核准仅用了3小时，所用时间全国最短。企业名称核准通过后，市市场监管局工作人员开辟“线上绿色通道”，于企业名称核准后的第二个工作日为中州时代新能源科技有限公司办理并发放了营业执照，从受理申请到发照仅用1小时，用时最短。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 韩旭)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 29日重...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 中州时代新能源生产基地项目开工
  • 速看！洛阳交警发布认领车辆启事
  • 洛阳市第六期“三个一批”活动 这些项...
  • 牡丹博物馆：走进光影世界 开启沉浸之旅
  • 花团锦簇 国旗飘扬
  • 新安县主城区开展区域全员核酸检测
  • 洛阳市委召开专题会议研究教育高质量...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605