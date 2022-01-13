洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

三个月内办结所有前期手续 洛阳承诺制改革助力宁德时代洛阳基地项目跑出“加速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 21:29

　　“之前都是企业催政府，没有像咱洛阳这样政府催企业的，让我们感觉到了洛阳满满的诚意。”谈及项目签约后的一系列前期手续办理，宁德时代洛阳基地项目负责人颇有感慨。

　　企业落地的背后，离不开洛阳市承诺制改革的助跑加速。

　　为破解制约项目落地的瓶颈问题，今年以来，洛阳市在开发区内推行企业投资项目承诺制改革，积极推进土地出让前区域评估，对“建设工程文物保护和考古许可”等15个事项实行政府统一服务，对“水土保持方案审批”等8个事项在区域评估基础上实行企业承诺即审批，实现“拿地即开工、开工无障碍”，大大加快了项目从签约到落地的进程。

　　“从签约到开工仅用时不到一百天，宁德时代洛阳基地项目，再一次创造了承诺制改革助力项目落地开工‘新速度’。”洛阳市发改委负责人说。

　　“新速度”在审批“绿色通道”中更是成为“加速度”。

　　在推进过程中，洛阳市发改委充分发挥市联审联批工作领导小组办公室牵头作用，成立项目审批工作专班，梳理项目审批事项，统筹调度各相关审批部门，主动对接服务企业，开辟绿色通道，将“区域评估”“多规合一”“容缺办理”“承诺制”等创新举措嵌入审批流程，全面压减审批时限。对项目推进中存在的难点堵点，在联审联批周例会、重大项目例会、重大项目月调度会中逐级协调解决。

　　审批流程做减法，优化服务做加法。洛阳市发改委还帮助企业积极向上争取政策支持，项目第一时间列入今年第二批省重点项目名单，顺利通过国家发改委政策性金融工具项目审核，土地、资金等要素得到及时保障，也让洛阳营商环境这一“金字招牌”熠熠生辉。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 张睿 党月胜）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”...
  • 洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更...
  • 洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“...
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 明日正...
  • 国庆假期，“东方博物馆之都”精彩活...
  • 洛阳退役侦察兵与战友打暗号 救下轻生...
  • 全力以赴做好信访稳定工作 以实际行动...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 孟津区朝阳镇发展“鲜花经济” 推动农...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605