三个月内办结所有前期手续 洛阳承诺制改革助力宁德时代洛阳基地项目跑出“加速度”

“之前都是企业催政府，没有像咱洛阳这样政府催企业的，让我们感觉到了洛阳满满的诚意。”谈及项目签约后的一系列前期手续办理，宁德时代洛阳基地项目负责人颇有感慨。

“之前都是企业催政府，没有像咱洛阳这样政府催企业的，让我们感觉到了洛阳满满的诚意。”谈及项目签约后的一系列前期手续办理，宁德时代洛阳基地项目负责人颇有感慨。

企业落地的背后，离不开洛阳市承诺制改革的助跑加速。

为破解制约项目落地的瓶颈问题，今年以来，洛阳市在开发区内推行企业投资项目承诺制改革，积极推进土地出让前区域评估，对“建设工程文物保护和考古许可”等15个事项实行政府统一服务，对“水土保持方案审批”等8个事项在区域评估基础上实行企业承诺即审批，实现“拿地即开工、开工无障碍”，大大加快了项目从签约到落地的进程。

“从签约到开工仅用时不到一百天，宁德时代洛阳基地项目，再一次创造了承诺制改革助力项目落地开工‘新速度’。”洛阳市发改委负责人说。

“新速度”在审批“绿色通道”中更是成为“加速度”。

在推进过程中，洛阳市发改委充分发挥市联审联批工作领导小组办公室牵头作用，成立项目审批工作专班，梳理项目审批事项，统筹调度各相关审批部门，主动对接服务企业，开辟绿色通道，将“区域评估”“多规合一”“容缺办理”“承诺制”等创新举措嵌入审批流程，全面压减审批时限。对项目推进中存在的难点堵点，在联审联批周例会、重大项目例会、重大项目月调度会中逐级协调解决。

审批流程做减法，优化服务做加法。洛阳市发改委还帮助企业积极向上争取政策支持，项目第一时间列入今年第二批省重点项目名单，顺利通过国家发改委政策性金融工具项目审核，土地、资金等要素得到及时保障，也让洛阳营商环境这一“金字招牌”熠熠生辉。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 张睿 党月胜）