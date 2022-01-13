洛阳市商务局“保姆式”服务 实现宁德时代洛阳基地项目签约到开工不到100天

“这本落地保障方案，可以从宁德时代洛阳基地项目中光荣退役了，但会是今后我市招商引资的重要参考手册。”28日上午，在宁德时代洛阳基地项目开工仪式结束后，洛阳市商务局局长吕宗乐拿着一本厚厚的已经翻旧的材料，颇有感慨地说。

“这本落地保障方案，可以从宁德时代洛阳基地项目中光荣退役了，但会是今后我市招商引资的重要参考手册。”28日上午，在宁德时代洛阳基地项目开工仪式结束后，洛阳市商务局局长吕宗乐拿着一本厚厚的已经翻旧的材料，颇有感慨地说。

说起这本保障方案，背后是洛阳市与企业多轮对接洽谈后的高效服务。

今年2月，在得知宁德时代计划布局新能源生产基地的信息后，洛阳市商务局抽调精干力量牵头组建项目专班，与企业通过视频连线、电话沟通、实地考察等方式进行了多轮对接洽谈。坚持终于有了成效——企业分三批次提出57大项、158条诉求清单。而仅用一周的时间，洛阳市就给予了专业、高效的回复，并完成了详细的落地保障方案。

“我们想到了你们都做得很周到，我们没想到了，你们也都替企业考虑好了。”说起这本落地保障方案，宁德时代洛阳基地项目的负责人连声夸赞。

项目签约引进只是第一步，后续跟踪服务、推进项目落地投产达产更为关键。

签约后，洛阳市商务局继续发挥专班牵头协调作用，实行“保姆式”全程精细化服务，积极帮助企业协调土地规划、文物勘探、地块平整和企业注册等工作，刷新了项目推进的“洛阳速度”，实现该项目由签约到开工不到100天。

一家龙头企业落地，必然带动产业链上的配套企业纷至沓来。

抓抢宁德时代项目落地后的招商黄金时期，洛阳市商务局通过与相关产业部门、产业研究院的密集调研，梳理出产业链发展现状，圈出产业链上的重点企业、重点项目、重点平台、关键共性技术、制约瓶颈等内容，并统一规划了全市关联产业布局，一场围绕新能源电池产业的产业链招商已经火热开启。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 闫利涛）