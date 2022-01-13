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50余天完成600多万方的土方外运工作 伊滨区24小时“鏖战”跑出伊滨“加速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 20:46

　　“地面平坦开阔，施工车辆排成一行，气势十足、让人振奋。”28日，在位于伊滨区的宁德时代洛阳基地项目开工仪式现场，洛阳国展鸿运运输公司渣土车运输队队员董兴雷守在渣土车旁，兴奋地观看了开工仪式全过程。

　　今年7月下旬，宁德时代洛阳基地项目启动土地平整工作。占地1400余亩、高低落差接近18米，土方施工量以百万为计量单位，工期紧、任务重，完成土地平整任务难度极高。

　　为尽快为项目施工提供场地，伊滨区按照“十通一平”的标准，积极协调相关部门，争分夺秒开展土地平整工作，全速高效推动土方外运。

　　高峰时期，700余辆渣土车、50余台挖土机同时施工，日均外运土方1万车、15万方左右；24小时两班倒，人停车不停，确保不耽误一点施工时间……经过50多天的鏖战，伊滨区顺利完成600多万方的土方外运、回填、碾压工作，确保开工仪式如期举行。

　　对项目建设来说，速度就是机遇，速度就是效益。伊滨区牢固树立服务保障意识，主动作为、靠前服务，全力为项目顺利推进扫清障碍、提供保障。该区成立新能源项目指挥部，指挥部下设8个工作专班，由各单位抽调业务骨干充实到指挥部办公室。办公室设在项目施工现场，工作人员现场办公，不分双休日、节假日，每天2人落实24小时值班制度，及时协调解决前期土地征迁清表、场地平整及市政配套设施建设、要素保障等工作存在问题，为项目建设提供良好条件，把好质量安全关，把精、细、严、实要求贯穿到各个环节，确保该项目建成优质工程、精品工程。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张林林 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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