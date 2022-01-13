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土地摘牌到核发证件2小时办结 洛阳服务宁德时代就是这么高效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 20:33

　　9月27日上午10时，中州时代新能源基地项目地块成功摘牌。随即，宁德时代集团签订《国有土地出让合同》。

　　11时许，市工程建设项目综合受理窗口，工作人员王锡慧、肖晓晓经过审核，在核心要件齐全的情况下，用最短时间为宁德时代项目核发了《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

　　从土地摘牌到核发证件，全流程用时不到2小时，实现了“拿地即办证”“办证即开工”，刷新了项目规划建设的“洛阳速度”，也为宁德时代洛阳基地如期开工提供了有力保障。

　　2个小时的背后，是市自然资源和规划局在过去的2个多月里，始终坚持要素资源跟着项目走，围绕项目选址、用地报批、土地出让、规划服务等环节，严格按照“13710”工作法研究和解决土地规划要素保障过程中遇到的问题，全力为宁德时代洛阳基地提供土地和规划要素保障。

　　6月下旬项目签约当天，市自然资源和规划局主要领导第一时间带队到省自然资源厅对接，针对土地报批工作中林地使用手续、占补平衡指标购买、启用新的报批系统等问题，省市联动、挂图作战，通过容缺受理、预审查、并联式审查、系统设置流程再造等方式，实现项目用地“一日完成审查、一日报省、半月批回”。

　　得益于这样的主动靠前服务，将开工前的审批、审查工作由企业“接力跑”，改为企业与政府多部门“并肩跑”，从对接总图布局及规划方案至核发两证，审批时限压缩至15个工作日以内，刷新了我市重点项目用地报批速度的最快纪录。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 郭静阁）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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