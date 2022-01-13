建设银行洛阳邙岭路支行警银联手堵截诈骗案件

“群里说，进行公益捐款可提升为明星点赞可以返现的级别，点赞返现的金额就会增大，我已经投入了40000元，需要贷款50000元……”

“群里说，进行公益捐款可提升为明星点赞可以返现的级别，点赞返现的金额就会增大，我已经投入了40000元，需要贷款50000元……”

2022年9月8日，洛阳邙岭路支行客户经理李青青，面对眼前这位王阿姨啼笑皆非的“贷款理由”，她耐心向阿姨解析骗子的“新骗术”，劝阻王阿姨别投了。

当天中午11:00左右，李青青接待一老年客户王某申请办理贷款50000元。客户讲，之前她在一个微信群里听说，为明星点赞可以返现金，通过公益捐款还可以提升自己级别，点赞时返现金额更大，王阿姨试着点赞结果每次几块、几块的返现金，甚至有一天返现200多元，这让王阿姨喜出望外，在此诱导下，她已累计投入40000元，这时，对方要求再次投入50000元，才能把所有投入资金返还给她……

此时，王阿姨把家里所有资金都投了进去，为了得到更大金额的返现力度，她就通过支付宝APP在“花呗”上申请贷款，但因年龄大被拒绝，因急于想把前期投入的40000元钱拿回来，于是就想到银行试试办理贷款。

听了王阿姨的述说，李青青知道她已经上当受骗了，立刻叫来支行营运主管，详细向客户解释，劝他不要再往里面投钱了，但王阿姨说，自己爱人常年有病，他必须想办法再投入50000元，否则前期投入的40000元就打水漂了。李青青她们费尽口舌，王阿姨还是坚持自己的想法。

于是，建行工作人员拨打了110报警电话报案，此时客户情绪比较激动，还声称打电话报警会打草惊蛇。为阻止王阿姨从其他途径借钱投入，建行工作人员一边耐心地与王阿姨聊家常，一边催促110民警。

11时30分，公安民警赶赴网点，劝说王女士不要轻易相信网上一些消息，以免再次上当受骗，造成资金损失，同时告知客户，网络投资平台看不见摸不着，不要轻易相信，在没有真正弄清楚的情况下就把钱投进去，等发现上当受骗后就很难挽回资金损失。在建行工作人员和民警经过半个多小时的劝说下，王女士终于醒悟明白自己是被骗了，感谢幸亏有建行工作人员和民警极力拦阻，才避免再次遭受资金损失。(建洛宣)⑧