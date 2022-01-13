洛阳市退役军人学院揭牌成立

28日，洛阳市退役军人学院在洛阳理工学院王城校区揭牌成立。

28日，洛阳市退役军人学院在洛阳理工学院王城校区揭牌成立。

洛阳市退役军人学院是洛阳市退役军人事务局与洛阳理工学院联合打造服务退役军人的全新平台。该学院坚持政府主导、学院支持的工作原则，依托洛阳理工学院高质量教学水平、优秀师资力量和丰富学科专业等优质教育资源，进一步加大在退役军人思想政治教育、学历能力提升、职业技能培训、就业创业扶持以及相关优待政策研究等方面交流合作，着力做好具有时代特征和洛阳特色的退役军人教育培训服务，有效帮助退役军人实现身份转变、提升能力、发挥作用和实现价值，助力加快构建科学规范的退役军人服务保障体系。

下一步，洛阳市将充分发挥洛阳市退役军人学院职能作用，着眼退役军人多元化、专业化、个性化需求，拓宽合作深度和广度，打造全方位、多角度服务退役军人教育培训平台，不断增强退役军人获得感、幸福感和荣誉感，着力推动退役军人工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军 张晨迪 文/图)