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即日起至10月15日，洛阳将开展“乡村活动我出彩”主题宣传活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 17:34

　　9月28日上午，洛阳市农村移风易俗主题宣传月暨“乡村活动我出彩”活动启动仪式在孟津区城关镇丁庄社区新时代文明实践广场举行。该活动由市文化广电和旅游局、市文明办主办，市文化馆、孟津区文化广电和旅游局、孟津区文明办承办。

　　据悉，本次“乡村活动我出彩”的活动主题为倡导文明幸福、提升乡风民风。活动旨在进一步引导和促进文明行为养成，提升乡风民风，推进乡村文化振兴。

　　活动要求，从即日起持续至10月15日，我市各县区将围绕乡村振兴、移风易俗、文明行为养成、疫情防控、关爱困难群体等内容，依托新时代文明实践阵地、乡镇综合文化站、村综合文化服务中心、文化广场等，结合当地疫情防控工作要求，线上线下相结合，广泛开展群众乐于参与、便于参与的“乡村活动我出彩”主题宣传活动。活动形式包括但不限于文艺演出、书画、摄影交流、展览、主题宣讲等。同时，在活动期间，应充分发挥文化合作社的示范带动作用，吸引更多群众参与到乡村文化活动中，着力凝聚群众、引领群众、服务群众，着力以文化人、成风化俗，着力培育和践行社会主义核心价值观。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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