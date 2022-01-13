洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

谨防上当受骗！洛阳博物馆发布声明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳博物馆 2022.09.28 17:33

　　昨日，洛阳博物馆微信公众号针对部分网络平台售卖代预约门票问题发布声明，内容如下：

洛阳博物馆关于部分网络平台售卖代预约门票问题的声明

各位观众：

　　近期洛阳博物馆接到反映，部分网络平台未经博物馆授权售卖、代预约博物馆门票，扰乱了博物馆的票务秩序，对洛阳博物馆的社会声誉造成一定损害。为维护洛阳博物馆与观众的合法权益，避免造成误导，声明如下：

　　1.洛阳博物馆为免费开放博物馆，馆内基本陈列及现有临时展览均为免费，观众可通过洛阳博物馆唯一官方票务预约平台：“洛阳博物馆”微信公众号进行线上预约，免费入场。为做好疫情防控工作，目前洛阳博物馆仅限个人预约，暂不开放团队预约。

　　2.洛阳博物馆从未授权任何第三方网站、平台、公司与个人售卖门票或提供门票代预约服务。在此，洛阳博物馆再次提醒并呼吁广大观众通过“洛阳博物馆”微信公众号预约免费门票，谨防上当受骗，以免遭受不必要的财产损失。

　　3.如发现违法倒票行为，欢迎观众朋友向洛阳博物馆举报。对侵犯洛阳博物馆合法权益的相关网站、第三方平台、公司及个人，洛阳博物馆将保留追究其法律责任的权利。

　　特此声明！

　　举报邮箱：luoyangmuseum@126.com

　　洛阳博物馆
2022年9月27日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”...
  • 洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更...
  • 洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 明日正...
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳退役侦察兵与战友打暗号 救下轻生...
  • 国庆假期，“东方博物馆之都”精彩活...
  • 全力以赴做好信访稳定工作 以实际行动...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 孟津区朝阳镇发展“鲜花经济” 推动农...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605