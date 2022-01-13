谨防上当受骗！洛阳博物馆发布声明

昨日，洛阳博物馆微信公众号针对部分网络平台售卖代预约门票问题发布声明。

昨日，洛阳博物馆微信公众号针对部分网络平台售卖代预约门票问题发布声明，内容如下：

洛阳博物馆关于部分网络平台售卖代预约门票问题的声明

各位观众：

近期洛阳博物馆接到反映，部分网络平台未经博物馆授权售卖、代预约博物馆门票，扰乱了博物馆的票务秩序，对洛阳博物馆的社会声誉造成一定损害。为维护洛阳博物馆与观众的合法权益，避免造成误导，声明如下：

1.洛阳博物馆为免费开放博物馆，馆内基本陈列及现有临时展览均为免费，观众可通过洛阳博物馆唯一官方票务预约平台：“洛阳博物馆”微信公众号进行线上预约，免费入场。为做好疫情防控工作，目前洛阳博物馆仅限个人预约，暂不开放团队预约。

2.洛阳博物馆从未授权任何第三方网站、平台、公司与个人售卖门票或提供门票代预约服务。在此，洛阳博物馆再次提醒并呼吁广大观众通过“洛阳博物馆”微信公众号预约免费门票，谨防上当受骗，以免遭受不必要的财产损失。

3.如发现违法倒票行为，欢迎观众朋友向洛阳博物馆举报。对侵犯洛阳博物馆合法权益的相关网站、第三方平台、公司及个人，洛阳博物馆将保留追究其法律责任的权利。

特此声明！

举报邮箱：luoyangmuseum@126.com

洛阳博物馆

2022年9月27日

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