洛阳已完成“个转企”市场主体622户 还有这些政策扶持……

28日上午，在位于瀍河区行政服务大厅“个转企”工作专窗，工作人员正在为有转企意愿的个体工商户讲解相关政策。为更好地服务有一定规模资产的个体工商户转型升级为企业，瀍河区市场监管局专门开辟“个转企”绿色通道，受理个体工商户的咨询、指导及办理等工作，简化办理程序，实现企业开办“一日办结”。目前，该局已提前完成2022年“个转企”工作目标。

28日上午，在位于瀍河区行政服务大厅“个转企”工作专窗，工作人员正在为有转企意愿的个体工商户讲解相关政策。为更好地服务有一定规模资产的个体工商户转型升级为企业，瀍河区市场监管局专门开辟“个转企”绿色通道，受理个体工商户的咨询、指导及办理等工作，简化办理程序，实现企业开办“一日办结”。目前，该局已提前完成2022年“个转企”工作目标。

记者从洛阳市市场监管局了解到，截至9月26日，全市已完成“个转企”622户，全年“个转企”任务目标完成62.2%。从累计情况看，瀍河区、宜阳县、栾川县任务完成率分别为103.3%、88.6%、88.3%，位居全市前三名。

今年以来，洛阳市市场监管局按照“先培育、后转型，政府引导、自愿转型的”工作原则，积极组织开展“个转企”工作，将其作为培育壮大市场主体的重要着力点，建立培育清单，全力推进“个转企”工作。各县区市场监管局实施目标任务量化管理，建立了“个转企重点培育库”，为此项工作有序开展奠定了良好的基础。

为激发“个转企”市场主体的积极性和主动性，洛阳强化“个转企”政策扶持，其中包括——

●个体工商户转型为企业的，由企业登记机关一并办理设立登记和原个体工商户注销登记，核发企业营业执照，出具《个体工商户转型为企业证明》及相关文书。

●不改变住所(经营场所)的，无需重复提交企业住所(经营场所)使用证明材料。

●开辟“个转企”登记绿色通道，降低准入门槛，推行企业住所(经营场所)申报承诺制度，放宽“个转企”名称登记限制，开展证照联办、并联审批，实现企业开办“一日办结”。

●允许最大限度保留原个体工商户名称中的字号和行业特点，支持转型后的小微企业继续使用原个体工商户的字号、商标，认可转型前获得的荣誉及文明诚信商户。

●认可转型前的各类许可，相关行政审批部门应给予办理或变更。

●按照国家有关规定落实小微企业税收减免政策，严格执行省定涉企行政事业性“零收费”。

●积极做好跟踪服务，对确有困难的“个转企”企业，符合困难性减免政策的，按照相关规定给予减免。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 黄辉)