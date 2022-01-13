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养老服务进社区！洛阳将加大社区“智慧+”养老综合平台建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 13:05

　　27日中午，记者在涧西区湖北路街道养老服务中心看到，不少社区老人正在这里享受营养午餐。“饭菜好吃还不贵，对我们来说是实实在在的实惠。”73岁的李福海端着餐盘说，在这里还能和许多老伙计一起吃饭，比自己在家吃热闹多了。

　　今年以来，像李福海一样在家门口享受到贴心养老服务的市民越来越多。记者从涧西区文明办了解到，为大力推进养老服务进社区，今年涧西区将建成14个街道级综合养老服务中心、112个社区养老服务设施，实现城市区养老服务设施覆盖率100%。截至目前，该区已完成11个街道综合养老服务中心、112个社区养老服务设施的建设。

　　高质量推进养老服务进社区，建设“智慧+”综合平台是关键。据了解，目前，洛阳市正有越来越多的社区养老服务中心积极对接社会资源，搭建智慧养老平台，以智能设施设备、互联网、物联网、大数据管理等应用为核心，探索“互联网+居家养老”服务模式。以涧西区为例，截至目前，在“智慧+”综合养老平台的科技加持下，已将辖区13.78万老年人、112个社区养老服务中心、20家养老机构、300余家旅游家政类商家纳入其中，实现了政府、居民、市场信息互联互通，为居家和社区养老服务提供信息化保障。

　　养老服务进社区是民生工程，更是民心工程。按照计划，下一步，洛阳市将进一步完善社区养老用房配套建设，进一步协调解决养老用房问题，建设社区养老服务中心提供平台基础，此外，还将加快医养结合护理型养老床位建设，增设养老康复医疗科和养老护理型床位，满足更多老人的个性化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李晓培 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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