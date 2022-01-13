事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单位揭牌

28日上午，洛阳市体育局所属事业单位重塑性改革后新组建的2家事业单位集中揭牌。此次新组建的洛阳市全民健身中心和洛阳市青少年体育训练中心将分别承担起全民健身公共服务和青少年竞技体育训练管理等职能。
28日上午，洛阳市体育局所属事业单位重塑性改革后新组建的2家事业单位集中揭牌。此次新组建的洛阳市全民健身中心和洛阳市青少年体育训练中心将分别承担起全民健身公共服务和青少年竞技体育训练管理等职能。
28日上午，洛阳市体育局所属事业单位重塑性改革后新组建的2家事业单位集中揭牌。此次新组建的洛阳市全民健身中心和洛阳市青少年体育训练中心将分别承担起全民健身公共服务和青少年竞技体育训练管理等职能。
●洛阳市全民健身中心
洛阳市体育局经过对市体育中心和市社会体育事务中心2个单位和相关职责的整合，组建“洛阳市全民健身中心”。该中心将负责西工体育场、新区体育公园及附属设施的维护、管理、服务等工作；承担全民健身知识普及、社会体育项目推广和竞赛组织协调、社会体育指导员培训等工作。
●洛阳市青少年体育训练中心
整合市重点体校、市田径体校、市足球单项体校、市射击单项体校4个单位和相关职责，组建“洛阳市青少年体育训练中心”，统一负责全市青少年竞技体育训练管理和后勤保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈毅 孙晓宁 文/图）
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