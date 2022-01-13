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全市唯一！洛龙一社区获评“国家级充分就业社区”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 11:25

　　27日下午，洛龙区关林街道石油社区获授“国家级充分就业社区”，这也是全市唯一获评该称号的社区。

　　此次评选根据国家有关要求，经地市推荐、省级审核、专家复核，向社会公示等一系列流程后，由人社部最终认定“国家级充分就业社区”。

　　近年，石油社区依托智慧社区及信息服务平台，建设社区数据赋能中心，及时为辖区居民提供各类最新就业信息，并通过定期开展就业岗位需求征集活动，积极发布各类岗位信息，打造集信息发布、培训、就业服务等功能为一体的就业服务阵地。同时，石油社区还建成5个邻里服务网络，构建了社区、小区、楼栋三级服务网络，让居民足不出户就可以共享各项就业政策、培训服务。

　　据统计，该社区今年新增就业125人，就业困难认定人员11人，失业再就业13人。社区内有劳动能力和就业愿望的失业人员就业率在97%以上，长期失业现象基本消除。

　　洛龙区有关部门负责人表示，下一步，该区将持续推广充分就业社区建设的成功经验，进一步健全基层公共就业服务体系，做实做细基层就业创业服务，拓宽就业渠道，保障重点群体就业，不断满足劳动者的就业服务需求，推动辖区基层就业平台建设再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 谢芳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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