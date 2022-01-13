全市唯一！洛龙一社区获评“国家级充分就业社区”

27日下午，洛龙区关林街道石油社区获授“国家级充分就业社区”，这也是全市唯一获评该称号的社区。

27日下午，洛龙区关林街道石油社区获授“国家级充分就业社区”，这也是全市唯一获评该称号的社区。

此次评选根据国家有关要求，经地市推荐、省级审核、专家复核，向社会公示等一系列流程后，由人社部最终认定“国家级充分就业社区”。

近年，石油社区依托智慧社区及信息服务平台，建设社区数据赋能中心，及时为辖区居民提供各类最新就业信息，并通过定期开展就业岗位需求征集活动，积极发布各类岗位信息，打造集信息发布、培训、就业服务等功能为一体的就业服务阵地。同时，石油社区还建成5个邻里服务网络，构建了社区、小区、楼栋三级服务网络，让居民足不出户就可以共享各项就业政策、培训服务。

据统计，该社区今年新增就业125人，就业困难认定人员11人，失业再就业13人。社区内有劳动能力和就业愿望的失业人员就业率在97%以上，长期失业现象基本消除。

洛龙区有关部门负责人表示，下一步，该区将持续推广充分就业社区建设的成功经验，进一步健全基层公共就业服务体系，做实做细基层就业创业服务，拓宽就业渠道，保障重点群体就业，不断满足劳动者的就业服务需求，推动辖区基层就业平台建设再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 谢芳）