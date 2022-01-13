助力特色农产品“出圈”！栾川开展电商助农促消费活动

27日，栾川县2022年“庆丰收迎国庆”电商助农促消费活动在该县地质广场举办。 27日，栾川县2022年“庆丰收迎国庆”电商助农促消费活动在该县地质广场举办。 本次活动通过线上线下同步开展，线下设置栾川特色商品展销区，供现场消费者及游客选购。线上采取栾川本地网红与电商主播直播互动的方式，向网友推荐猴头菇、黄金菇、灵芝、孢子粉、红色猕猴桃等栾川特色农产品，线上线下销售火爆。 截至目前，栾川县已建成电子商务产业园1个，电商公共服务中心1个，先后开展电商培训100余期。近年，该县按照“政府引导、企业运营、市场运作”原则，通过“旅游+电商”模式开展多层次、多元化的促销活动，推动特色农产品“出圈”，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 符新艺 文/图)