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郑洛文化产业发展论坛在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 09:09

　　近日，以抢抓文旅产业发展新风口为主题的郑洛文化产业发展论坛在洛举行。

　　由郑州市文化产业协会召集的专家、教授、青年学者和文化企业负责人等组成的文化产业考察团来洛考察交流。考察团先后到二里头夏都遗址博物馆、千唐志斋博物馆、杜康酒汝阳生产基地等处，考察洛阳文旅融合发展工作。论坛上，郑州市文化产业协会和洛阳市文化产业协会有关负责人分别汇报了近年郑洛两地在文旅融合方面进行的实践和成效。郑洛两地文化产业协会负责人均表示，两地协会将以此次考察交流为契机，加强合作，推动两地文化产业发展。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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