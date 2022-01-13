行走洛阳，读懂东周文化——周王城广场

西工，是一座有着深厚文化底蕴的城市区，辖区内天子驾六博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、王城公园、西工兵营等文化遗产交相辉映，在此完美交融。周王城广场则是其中一颗璀璨的明珠。透过历史的烟云，东周文化的足迹在此展现得淋漓尽致。

西工，是一座有着深厚文化底蕴的城市区，辖区内天子驾六博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、王城公园、西工兵营等文化遗产交相辉映，在此完美交融。周王城广场则是其中一颗璀璨的明珠。透过历史的烟云，东周文化的足迹在此展现得淋漓尽致。

周王城广场位于洛阳市中心，是洛阳西工区最大的公共广场，广场分北入口区、历史长河区、洛邑王城区、南入口区、林荫休息区5个部分。广场以周文化为主题，建有“周公营洛邑”大型群雕及何尊雕塑，与周边的天子驾六博物馆连珠成串，成为展示东周文化底蕴的重要窗口。

周王城是真正在洛阳市区建都的第一个都城，《尚书》的《召诰》和《洛诰》简明而概括的记载了洛邑王城的营建。《召诰》记载，“七年”二月二十一日，成王从宗周镐京到丰，派遣太保召公先于周公前往洛邑勘察建都基地，名曰“相宅”。三月五日(戊申)召公在建都基地上进行“卜宅”，得到吉兆后便开始动工。接着，周公于十二日来到洛邑，又全面视察了洛邑营建的规模。十四日，用牛两头举行“郊祭”(祭天神)；十五日，用牛、羊、豕(猪)各一头立社庙祭地神。又过了七天，选定大吉之日，即甲子日的早晨，周公便向殷贵族和各诸侯国的首领颁发营建洛邑的命令。自此，揭开了大规模营建“大邑周”的序幕。

两千年前，“天子驾六”的马车从这里辚辚驶过，王公大臣朝拜的身影在此出现；两千年后的今天，广大市民在周王城的遗址上练拳挥臂，翩翩起舞。如今的周王城广场经过西工区持续提升改造，已成为市民健身娱乐的好场所。清晨，晨星初退，晨练的市民打破了广场的宁静，老年歌唱团、健身群众、游玩市民......五湖四海的游客纷至沓来，开启了周王城广场新的一天的序幕。夜晚，华灯初上，一场流光溢彩、美轮美奂的音乐喷泉灯光秀华彩亮相，吸引市民和游客驻足欣赏。变幻的喷泉在音乐及光影的融合下，将山河东周的恢宏壮丽展现在观众面前，为市民和游客奉上一场美轮美奂的视听盛宴。

置身周王城广场，东周文化的魅力与现代生活巧妙相融，行走在周王城广场，在一砖一石中触摸到了历史的厚重，在小商贩的烟火气中感受到了生活与历史的碰撞。行走周王城广场，读懂的不只是东周文化，更是历史的兴替与朝代的更迭。(西工区教体局 王萌)②