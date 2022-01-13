首届全国龙门书法双年展开幕

27日，首届全国龙门书法双年展开幕式在龙门石窟举行，展期至10月26日。市委常委、宣传部部长王飞出席并宣布展览开幕。

27日，首届全国龙门书法双年展开幕式在龙门石窟举行，展期至10月26日。市委常委、宣传部部长王飞出席并宣布展览开幕。

首届全国龙门书法双年展是由河南省文学艺术界联合会、洛阳市人民政府主办，河南省书法家协会、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳文化旅游投资集团有限公司承办，龙门石窟研究院、洛阳市书法家协会、洛阳龙门旅游集团有限公司、洛阳龙门文化传媒有限公司协办的全国性书法品牌大展。大展秉持开放、包容、创新、求变的理念，重在持续提升“南有兰亭、北有龙门”的业界影响力和品牌美誉度。

大展自征稿以来，得到全国书法界的广泛关注，共收到来自全国各地的作品4195件。经过评委会的严格评审，共有177件作品入展，其中获奖作品20件。入展作品整体水平较高，展现了首届全国龙门书法双年展的深入传统、鼓励创新的美好愿景。

作为十三朝古都，洛阳书法遗存丰厚，特别是以“龙门二十品”为代表的石刻遗迹，形式多样，古朴自然，成为洛阳耀眼的历史文化名片。今年是党的二十大召开之年，洛阳市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神和党中央、省委决策部署，坚持以创新引领发展，通过全国龙门书法双年展倾力打造“龙门书法”品牌，进一步坚定文化自信，展示古都洛阳的千年文化底蕴，提升洛阳历史文化知名度，建设文化强市，推动文化繁荣兴盛，结出丰硕成果。

中国摄影家协会副主席，河南省文联党组成员、副主席，一级巡视员刘鲁豫，副市长魏险峰，中国书法家协会理事、河南省书法家协会主席吴行等参加开幕式并为获奖作者颁奖。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨 段亚鹏）