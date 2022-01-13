“童心向党 红色阅读”青少年红色经典图书捐赠活动启动

26日，“童心向党 红色阅读”青少年红色经典图书捐赠活动启动仪式在洛龙区龙城双语小学举行。此次活动由省台办联合财团法人台中市私立李照雄慈善基金会(中国台湾)重庆代表处在全省范围内开展。

26日，“童心向党 红色阅读”青少年红色经典图书捐赠活动启动仪式在洛龙区龙城双语小学举行。此次活动由省台办联合财团法人台中市私立李照雄慈善基金会(中国台湾)重庆代表处在全省范围内开展。

省台办副主任祝展鹏，洛阳市委常委、统战部部长、副市长李新建等参加活动。

本次活动将向全省范围内的公办幼儿园和公办中小学捐赠约350万册图书，价值9000余万元，其中向洛阳市捐赠约35万册图书，价值1100余万元。此次捐赠的红色经典图书采用青少年喜闻乐见的形式，通过活泼接地气的语言，再现了鲜活的红色历史，展现了熠熠生辉的英雄形象。相关图书主要包括《丰碑》《红色少年》《少年爱中国》等。

市教育局相关负责人表示，希望全市受赠学校用好红色经典图书，抓好青少年学习教育，着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承，引导青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)