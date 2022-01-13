27日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到分包的汝阳县蔡店乡接访调研，督导信访稳定工作，强调要深入践行以人民为中心的发展思想，全力以赴做好信访稳定工作，以维护社会和谐稳定的实际行动，迎接党的二十大胜利召开。

全力以赴做好信访稳定工作

以实际行动迎接党的二十大胜利召开

杨骁到汝阳县调研

27日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到分包的汝阳县蔡店乡接访调研，督导信访稳定工作，强调要深入践行以人民为中心的发展思想，全力以赴做好信访稳定工作，以维护社会和谐稳定的实际行动，迎接党的二十大胜利召开。

在汝阳县蔡店乡，杨骁主持召开座谈会，听取汝阳县近期信访工作进展情况，全面梳理问题短板，研判重点信访案件，并现场接待来访群众，耐心听取群众诉求，向大家解释政策、说明情况，研究提出解决问题的具体办法。

就做好当前一个时期的信访工作，杨骁强调，要全面准确理解市委关于信访工作的思路举措，深入推行省委“13710”工作机制，持续抓好“遏增量、去存量、防变量、消能量”各项任务，严格落实新案办理“132277”工作流程，坚持用好“四定四包”责任制，突出领导包案制度落实，高效落实“1+5+1”联动处置机制，扎实开展“三清两建”工作，切实把信访工作各项举措落到实处。要深刻理解解决信访问题的根本办法是真心为民，始终把人民利益放在首位，善于换位思考，站稳群众的立场，不断厚植为民情怀，坚持用好“三到位一处理”原则方法，切实让人民群众感到权益受到公平对待、利益得到有效维护，进一步彰显信访工作“温度”。

杨骁强调，全面扎实做好党的二十大安全稳定工作是各级党委政府的重要政治责任。各级各有关部门要把信访工作融入日常，坚持长抓、常抓，认真开展矛盾纠纷排查化解工作，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。要自觉提高政治站位、主动担当作为，以最严要求、最高标准、最实作风、最强举措，坚决守牢“四个绝对不发生”“七个不发生”工作底线，努力为党的二十大胜利召开营造安定和谐社会环境。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）