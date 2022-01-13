洛阳退役侦察兵与战友打暗号 救下轻生女子

昨日，一段4人救下跳桥女子的视频，在微信朋友圈里传播。记者辗转联系到救人者，为您还原救人现场。

昨日，一段4人救下跳桥女子的视频，在微信朋友圈里传播。记者辗转联系到救人者，为您还原救人现场。

25日下午，35岁的退役军人马飞飞和王浩鹏、侯佳楠、姜国栋3名战友参加完偃师区组织的退役军人再就业活动，驾车回家。途经偃师洛河大桥时，坐在驾驶座后面位置的马飞飞注意到，桥面另一侧人行道上有不少围观群众，一名女子站在栏杆外像要跳桥轻生。

凭着在部队时当侦察兵的敏锐洞察力，马飞飞让战友快速过桥后折返救人。4人快速在车内商议好救人方案——侯佳楠主要负责吸引女子注意，马飞飞找机会营救，姜国栋、王浩鹏水性好，随时做好下水救人的准备。

15时3分，4人分散来到女子周围，女子此时情绪激动，双手扶着栏杆，禁止围观群众靠近。侯佳楠拨开围观人群，上前安抚女子，并尝试与女子聊天，转移其注意力。其间，另外3人已悄悄完成“布控”——马飞飞趁机走到女子身边，观察女子情绪，以便随时给战友打暗号；姜国栋和王浩鹏来到栏杆旁，随时准备下水救人。

三！二！一！马飞飞看到女子放松了警惕，佯装挠头，右手给战友发出3次暗号，而后4人冲上前合力拽住女子，在其他人的协助下，女子终于被拉回桥面。随后，马飞飞等人将女子带到车内安抚。

2分钟后，该女子被接警后赶来的伊洛派出所民警接走，马飞飞等人随即离开。

记者了解到，马飞飞和其他3人都是偃师区人，曾在浙江同一部队当兵，一有机会就会聊彼此专业，互相学习新知识，此次能默契施救，和此前经历有很大关系。目前，马飞飞和王浩鹏已退役，另外2人为现役军人，此次休假回家乡了解退役安置政策。

对于救人一事，马飞飞和战友摆摆手笑着说：“人民子弟兵要保卫国家，也要守护人民，这是我们的职责！”(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王雷 姚红燕)