洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳退役侦察兵与战友打暗号 救下轻生女子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 08:34

　　昨日，一段4人救下跳桥女子的视频，在微信朋友圈里传播。记者辗转联系到救人者，为您还原救人现场。

　　25日下午，35岁的退役军人马飞飞和王浩鹏、侯佳楠、姜国栋3名战友参加完偃师区组织的退役军人再就业活动，驾车回家。途经偃师洛河大桥时，坐在驾驶座后面位置的马飞飞注意到，桥面另一侧人行道上有不少围观群众，一名女子站在栏杆外像要跳桥轻生。

　　凭着在部队时当侦察兵的敏锐洞察力，马飞飞让战友快速过桥后折返救人。4人快速在车内商议好救人方案——侯佳楠主要负责吸引女子注意，马飞飞找机会营救，姜国栋、王浩鹏水性好，随时做好下水救人的准备。

　　15时3分，4人分散来到女子周围，女子此时情绪激动，双手扶着栏杆，禁止围观群众靠近。侯佳楠拨开围观人群，上前安抚女子，并尝试与女子聊天，转移其注意力。其间，另外3人已悄悄完成“布控”——马飞飞趁机走到女子身边，观察女子情绪，以便随时给战友打暗号；姜国栋和王浩鹏来到栏杆旁，随时准备下水救人。

　　三！二！一！马飞飞看到女子放松了警惕，佯装挠头，右手给战友发出3次暗号，而后4人冲上前合力拽住女子，在其他人的协助下，女子终于被拉回桥面。随后，马飞飞等人将女子带到车内安抚。

　　2分钟后，该女子被接警后赶来的伊洛派出所民警接走，马飞飞等人随即离开。

　　记者了解到，马飞飞和其他3人都是偃师区人，曾在浙江同一部队当兵，一有机会就会聊彼此专业，互相学习新知识，此次能默契施救，和此前经历有很大关系。目前，马飞飞和王浩鹏已退役，另外2人为现役军人，此次休假回家乡了解退役安置政策。

　　对于救人一事，马飞飞和战友摆摆手笑着说：“人民子弟兵要保卫国家，也要守护人民，这是我们的职责！”(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王雷 姚红燕)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”...
  • 洛阳2条城市公交调整线路站点 1条客运...
  • 孟津区：改造体育公园 提升群众幸福感
  • 正式编制！老城区公开招聘60名事业单...
  • 河柴体育公园、洛铜体育公园……涧西...
  • 洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更...
  • 洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“...
  • 孟津区发布商品房契税缴纳政府补贴办法
  • 洛阳市市场监管局新组建的7家事业单位...
  • “喜迎二十大 辉煌洛阳城”主题摄影展...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605