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第一代洛矿人：到国家需要的地方去
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 08:35
徐魁礼

　　●人物：徐魁礼

　　●年龄：87岁

　　●身份：中信重工退休职工

　　他在朝鲜战争的硝烟中回国，为报国参加洛阳“一五”时期重点工业项目——洛阳矿山机器厂建设；他曾与焦裕禄共事，参与制造新中国第一台直径2.5米卷扬机，填补了我国矿山机械生产史上的一项空白……作为第一代洛矿人，87岁的徐魁礼老人近日回顾了过去那段激情似火的岁月。

　　在祖国帮助下回国，他选择到国家需要的地方去

　　徐魁礼祖籍山东日照，他父亲当年迫于生计选择“闯关东”，到了中朝边境鸭绿江南岸的朝鲜新义州，靠着拿手的蔬菜种植技术，在那里安了家。1935年，徐魁礼出生在新义州。

　　20世纪50年代初，朝鲜战争爆发，在美国飞机的狂轰滥炸下，新义州遭到严重破坏，整个城市变成一片废墟。1952年5月，在祖国的帮助下，徐魁礼一家回到刚刚解放的新中国。回国后，17岁的徐魁礼进入沈阳矿山机器厂，从事减速器制造工作。

　　1953年，我国第一个五年计划开始实施。作为“一五”时期156项重点工业项目之一，洛阳矿山机器厂(简称洛矿，现中信重工机械股份有限公司)的建设急需专业人才加入。

　　1956年，21岁的徐魁礼响应党和国家号召，从沈阳矿山机器厂来到洛阳，加入洛矿的建设。

　　“当时没别的想法，就是要报恩！”说起来洛阳参与建设的初心，徐魁礼说，回国后，祖国给了他们无微不至的关怀，让他一家人的生活迎来了转机。满怀报恩之心，他选择到国家需要的地方去。

　　1956年冬天，徐魁礼登上了南下洛阳的火车。在火车上，徐魁礼偶遇了在大连起重机厂结束实习回洛阳的焦裕禄。

　　那时，徐魁礼和同样从外地来洛的一些工友们心里都没底，不知道去洛矿到底干啥，能不能干好。得知徐魁礼等人心中的顾虑，焦裕禄对他们说：“我们到洛矿就是一家人，洛矿是全国的大厂，以后大有前途，年轻人更是大有作为。”

　　徐魁礼说，焦裕禄当时的一席话，让他和工友们心里踏实了许多，也坚定了大家的信心。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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