洛阳天气转晴 最高气温“奔三”

今天白天，洛阳全区多云转晴天，偏南风3级左右，气温15℃到29℃。

昨天，受高空偏南弱切变线影响，洛阳以多云天气为主，并出现小幅降温，最高气温24℃，最低气温19℃，不冷不热，让人神清气爽。

从今天开始，随着高空西北气流登场，洛阳天气转晴，最高气温又要回升到30℃上下。预计今天白天，洛阳全区多云转晴天，偏南风3级左右，气温15℃到29℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，偏南风3级左右，气温15℃到30℃。

秋高气爽的美好时节，对过敏人群来说却十分难熬。很多人认为，花粉过敏只在春天发作，其实秋季也是过敏高发季。据中国天气网消息，今明两天，我国大部分地区雨水稀少，尤其是中东部地区晴空当道、空气干燥，过敏气象指数将持续走高。

秋天并不是繁花烂漫的时节，为什么还会有人出现花粉过敏呢？事实上，容易导致过敏的花粉来源通常不是五彩缤纷的花朵，而是树木或者杂草，比如蒿草、藜草、葎草、豚草，它们的花粉通常借助风传播，秋季干燥的空气有利于花粉扩散，致敏性也更强。

在这个“过敏也疯狂”的秋季，过敏人群要注意科学防护，预防花粉过敏最好的办法就是尽可能避开过敏原。在花粉高浓度时段尽量减少外出和开窗次数，避免和室外过敏原直接接触。去户外的话，要做好防护，戴好口罩和帽子，回家后及时清洗鼻腔、更换衣服。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)