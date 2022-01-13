洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

用好纪检监察“工具箱” 打好激励党员干部担当作为“组合拳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 08:26

　　昨日，省辖市纪委书记调研座谈会在洛阳举行，立足纪检监察机关职能职责，研究激励全省党员干部担当作为、干事创业的有效举措，交流各地打击诬告陷害、为干部澄清正名、精准规范问责等经验做法，调动一切积极因素，为现代化河南建设凝聚力量。

　　省委常委、省纪委书记、省监委主任曲孝丽出席会议并讲话。她指出，纪检监察机关作为管党治党的重要力量，要深刻认识激励党员干部担当作为是习近平总书记的重要要求、实现“两个确保”的重要保障、纪检监察工作的重要内容，以纪检监察机关担当带动党员干部担当。要精准运用政策，坚持严查诬告与澄清正名并举、精准问责与严肃问责统一、大胆容错与勇于纠错结合，具体落实“三个区分开来”，让党员干部干得舒心、安心、放心，以纪检监察机关作为促进党员干部作为。要坚持系统施治，谨记严管就是厚爱、监督也是保护、激浊方能扬清，始终保持严的主基调，持续推进高质量监督，大力弘扬崇尚实干作风，以风清气正“大气候”营造干事创业“好环境”，激励广大党员干部以忠诚干净担当的实际行动，喜迎二十大、奋进新征程，为现代化河南建设尽责任、作贡献。

　　会前，曲孝丽到普莱柯、洛阳LYC、中航光电等企业调研。(《河南日报》记者 李宗宽)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”...
  • 洛阳2条城市公交调整线路站点 1条客运...
  • 孟津区：改造体育公园 提升群众幸福感
  • 正式编制！老城区公开招聘60名事业单...
  • 河柴体育公园、洛铜体育公园……涧西...
  • 洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更...
  • 洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“...
  • 孟津区发布商品房契税缴纳政府补贴办法
  • 洛阳市市场监管局新组建的7家事业单位...
  • “喜迎二十大 辉煌洛阳城”主题摄影展...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605