用好纪检监察“工具箱” 打好激励党员干部担当作为“组合拳”

昨日，省辖市纪委书记调研座谈会在洛阳举行，立足纪检监察机关职能职责，研究激励全省党员干部担当作为、干事创业的有效举措，交流各地打击诬告陷害、为干部澄清正名、精准规范问责等经验做法，调动一切积极因素，为现代化河南建设凝聚力量。

昨日，省辖市纪委书记调研座谈会在洛阳举行，立足纪检监察机关职能职责，研究激励全省党员干部担当作为、干事创业的有效举措，交流各地打击诬告陷害、为干部澄清正名、精准规范问责等经验做法，调动一切积极因素，为现代化河南建设凝聚力量。 昨日，省辖市纪委书记调研座谈会在洛阳举行，立足纪检监察机关职能职责，研究激励全省党员干部担当作为、干事创业的有效举措，交流各地打击诬告陷害、为干部澄清正名、精准规范问责等经验做法，调动一切积极因素，为现代化河南建设凝聚力量。 省委常委、省纪委书记、省监委主任曲孝丽出席会议并讲话。她指出，纪检监察机关作为管党治党的重要力量，要深刻认识激励党员干部担当作为是习近平总书记的重要要求、实现“两个确保”的重要保障、纪检监察工作的重要内容，以纪检监察机关担当带动党员干部担当。要精准运用政策，坚持严查诬告与澄清正名并举、精准问责与严肃问责统一、大胆容错与勇于纠错结合，具体落实“三个区分开来”，让党员干部干得舒心、安心、放心，以纪检监察机关作为促进党员干部作为。要坚持系统施治，谨记严管就是厚爱、监督也是保护、激浊方能扬清，始终保持严的主基调，持续推进高质量监督，大力弘扬崇尚实干作风，以风清气正“大气候”营造干事创业“好环境”，激励广大党员干部以忠诚干净担当的实际行动，喜迎二十大、奋进新征程，为现代化河南建设尽责任、作贡献。 会前，曲孝丽到普莱柯、洛阳LYC、中航光电等企业调研。(《河南日报》记者 李宗宽)