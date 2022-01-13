国庆假期，“东方博物馆之都”精彩活动等你来

昨日，记者从市文物局获悉，国庆假期，“东方博物馆之都”将推出丰富多彩的活动，等待你的参与。

昨日，记者从市文物局获悉，国庆假期，“东方博物馆之都”将推出丰富多彩的活动，等待你的参与。

一件文物讲述一段历史。10月1日，洛阳博物馆将推出“茶香怀古 礼赞中国”，带领公众体验宋代点茶、茶百戏并在茶沫上作画，献礼祖国；当天14:30至15:30举行“星星相映中国红——国庆节主题亲子活动”，讲述国庆节的相关知识，并带领学生及家长共同制作折纸红旗。10月3日17:00至次日8:00，将推出“神秘客”沉浸式夜宿活动，以洛阳博物馆的30余件文物为依托，结合“研在博物馆、玩在剧情里”的设计，为学生和家长提供“重参与、重过程、重体验”的沉浸式实景剧场亲子体验。

传播红色历史，弘扬爱国主义精神。10月1日至4日，八路军驻洛办事处纪念馆将推出“喜迎二十大 强国复兴有我”主题文艺演出和研学课程“祖国在我心中”“我和我的祖国”等，通过演绎棒偶剧、讲述红色绘本故事等形式，赓续红色思想。10月6日9:00至11:00，将推出剧本杀体验活动，通过问题对答、实景演绎等环节，沉浸式体验先烈们跃马疆场、保家卫国的场景。

了解早期文明古国的魅力，感受华夏文明的源远流长。10月1日，二里头夏都遗址博物馆将推出“衍纸制作‘中国心’”“迎国庆 书华夏”社教活动，通过手工制作为祖国送祝福。

带你探索未知，给你新奇体验。10月3日至5日，隋唐大运河文化博物馆将推出“西兰花先生的理发店”“彩虹鱼历险记”“小米粒大梦想”研学活动，带领孩子们探索不一样的历程。

此外，洛阳周公庙博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、千唐志斋博物馆、新安县博物馆等也有不少精彩展览或活动。国庆假期，到“东方博物馆之都”领略文物魅力，品味河洛文化吧。

特别提醒，由于疫情防控要求，游客在游览前请在各博物馆官方微信公众号预约，对于没有智能手机的老年人，家人可代为预约，无法代为预约的，本人在博物馆入口处登记身份证号码及电话号码后，即可进馆参观。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 阎桦）