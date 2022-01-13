洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更多红利惠及市民

受疫情影响，以电商为代表的线上消费呈现爆发式增长态势，明显改变了人们的消费方式。我市提出，要积极打造中部地区“电商之都”，力争到2024年实现电商网络零售额突破千亿元。未来，洛阳市民购买来自全国乃至世界各地的商品将更加方便。

购时惠工作人员送货

受疫情影响，以电商为代表的线上消费呈现爆发式增长态势，明显改变了人们的消费方式。我市提出，要积极打造中部地区“电商之都”，力争到2024年实现电商网络零售额突破千亿元。未来，洛阳市民购买来自全国乃至世界各地的商品将更加方便。

电商平台：送货上门，价格便宜

“你们这红薯真甜，我都买三回了，红薯质量特别好。”近日，家在洛龙区湖滨苑小区的王爱华，又收到了洛报购时惠工作人员送来的商品。这次除了一兜红薯，还有芹菜、西红柿等新鲜蔬菜。

今年67岁的王爱华是购时惠的老用户。用她的话说：“谁说网购的都是年轻人，咱老年人也耍得很溜。”

还记得2020年年初，在新冠肺炎疫情刚暴发的特殊时期，王爱华的儿子通过购时惠平台给老两口订购了一次蔬菜，这让她第一次感受到网购的便利。“不用出门，送货上门，商品价格便宜，品质还不错。”王爱华说。

那次，王爱华要来了工作人员的电话，打电话订购了生活用品。后来，在工作人员的帮助下，王爱华渐渐掌握了手机下单的步骤，从那以后，不管是吃的、用的，她都喜欢在购时惠平台上购买。

在购时惠平台的30万注册会员中，像王爱华这样的老年人不在少数。如今，像购时惠这样的民生物资配送平台，越来越受市民欢迎。以社团电商、社群团购等为代表的新电商模式，正逐步成为市民消费模式之一。大家不仅能够买到物美价廉的商品，邻居们在团购群里交流购物信息的同时，也增进了感情。

近日，2022年“古都焕新”全民消费季系列活动启动。我市鼓励和支持各大线上平台发放电商优惠券，进一步激发线上市场消费活力，扩大网络零售规模，市民也将享受更多实实在在的优惠。