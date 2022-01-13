孟津区发布商品房契税缴纳政府补贴办法

记者今天从孟津区财政局获悉，孟津区出台商品房契税缴纳补贴办法，对符合要求的购房者给予一定比例的补贴。

记者今天从孟津区财政局获悉，孟津区出台商品房契税缴纳补贴办法，对符合要求的购房者给予一定比例的补贴。

申领范围

自2014年1月1日至2022年12月31日，在洛阳市孟津区(含原孟津县和原洛阳市吉利区)范围购买新建商品房(以购房合同签订日期为准，不含二手房)，在房管部门取得网签合同(含备案合同)，但尚未缴纳契税的购房者。且在2022年9月27日至12月31日期间缴纳契税(具体时间以契税完税凭证填发日期为准)，可认定为本次符合申领范围的对象。

在2023年1月1日(含本日)以后缴纳契税(具体时间以契税完税凭证填发日期为准)，不再享受本次补贴政策。

补贴标准

对符合申领范围的对象，经审核无误，按照缴纳契税总额20%的比例给予补贴。

补贴方式

契税补贴采取“先征后补”的方式，每套住房只能享受一次补贴。补贴资金通过银行转账方式发放至所有权人实名认证的银行卡。

契税缴纳办理方式及流程

(一)网上自助办理

方式一：登录国家税务总局河南省电子税务局网上缴纳契税。

网址：https://etax.henan.chinatax.gov.cn/

方式二：登录“洛快办”APP网上缴纳契税。纳税人本人通过“洛快办”APP成功注册；通过手机登录“洛快办”APP-服务-契税掌上办进行申报并扫码缴纳契税。

“洛快办”APP下载方式：Android手机用户可在华为、小米、vivo应用商城，搜索“洛快办”进行下载安装；苹果手机用户在App Store，搜索“洛快办”进行下载安装。

(二)集中代办

设立部分集中代办契税缴纳置业公司受理点。购房人可携带身份证、户口本(含购房人、配偶及未成年子女)、结婚证(离婚证)、购房合同、购房全额发票到售楼部，以小区、楼盘为单位，由开发商工作人员现场协助购房者，使用购房人本人手机登录“河南税务APP” 、“洛快办APP”或通过开发商登录电子税务局辅导办税，购房人手机扫码缴纳契税(手机微信、云闪付、支付宝)。

(三)区政务服务中心现场办理

上述两种方式均不能办理的情况下，纳税人可现场办理。

1.现场办理携带资料：

(1)增量房居住(购新房)所需资料：商品房买卖合同、购房全额发票、户口本(夫妻双方及未成年子女)、身份证(夫妻双方)、结婚证或离婚证(单身无需提供，本人亲自来)、银行卡或现金。

(2)增量房非居住(购新商业用房)及企业、单位新购商品房所需资料：商品房买卖合同、购房全额发票、身份证(合同上的买受人)或单位营业执照、税务登记证、银行卡或现金。

注：纳税人丧偶——如果户口本显示夫妻关系且已盖注销章，可不提供结婚证和死亡证明。以上所有资料由办税服务厅审核原件，请携带原件办理。

2.现场办理地址：

地址一：洛阳市孟津区政务服务中心三楼(南区，文博艺术中心)办理。

地址二：洛阳市孟津区政务服务中心(北区，原吉利区科技园区)办理。

3.现场办理时间：

工作日(周一至周五)

上午9:00-12:00；下午13:00-17:00

4.温馨提醒

(1)在常态化疫情防控期间，为减少人员聚集，请尽量进行网上申报办理契税，若现场办理必须佩戴口罩，出示健康码，严格遵守疫情防控及预约办理相关要求。

(2)缴纳契税请提前绑定银行卡，设定银行卡支付限额，避免无法进行大额支付情况，确保顺利缴税。

契税补贴办理方式

9月27日至12月31日期间，在孟津区政务服务中心(南、北区)大厅开设契税补贴现场申请窗口。为纳税人提供一站式办理契税补贴服务，并向审核结果存在争议的纳税人提供解答。

申请人取得契税完税凭证后，在不动产登记中心窗口填写契税补贴申请表(提供身份证复印件、银行卡复印件及合同封面、合同首页及合同金额页复印件)。根据申请人提供的资料，在3个工作日内提出审核意见，对符合契税补贴条件，补贴资金将在15个工作日内转入申请人银行账户，申请人关注银行账户补贴资金接收情况；对有异议的，由工作人员电话告知申请人。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 韩洪权）