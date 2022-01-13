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今晚十点，CCTV-4继续带您走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 记住乡愁 2022.09.27 18:51

　　《记住乡愁》古城

　　播出内容：《洛阳——通达古今名动天下(下)》

　　播出时间：2022年9月27日(周二)22:00

　　播出频道：CCTV-4中文国际频道

　　洛阳，一个有着706万常住人口的城市，现存有102座博物馆，相当于平均每10万人就拥有1.44座。行走在古城中，几乎到处可以感受到这座城市悠久的历史。

　　古城东关的“入周问礼碑”留下了孔子游学的印记；安喜门内，有为老子修建的纪念馆；还有散落在各处非遗展示馆、城市书房等，无不向人们展示着这座城市丰厚的历史底蕴。

　　龙门石窟

　　见证艺术的融合过渡

　　作为十三朝古都，洛阳的名胜古迹数不胜数，位于洛阳市城南13公里龙门石窟，可谓久负盛名。

　　“精舍绕层阿，千龛邻峭壁。”这处天阙奇观开凿于公元493年前后，历经北魏、东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋、明、清等10多个朝代，陆续营造长达1400多年。

　　在这1400多年的营造过程中，石窟造型呈现出从北方民族向中原民族不断融合过渡的风格。千百年来，正是这种不断融合，让古城人有了放眼世界的眼光，海纳百川的胸怀。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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