洛阳市成立5家市级“中小企业服务站”

27日，“河洛同心·注会助企”——河南省注册会计师服务团洛阳站实践创新活动在洛举办，活动邀请全国财税行业的专家学者为全市100多家企业的相关负责人开展财税知识讲座。

27日，“河洛同心·注会助企”——河南省注册会计师服务团洛阳站实践创新活动在洛举办，活动邀请全国财税行业的专家学者为全市100多家企业的相关负责人开展财税知识讲座。 27日，“河洛同心·注会助企”——河南省注册会计师服务团洛阳站实践创新活动在洛举办，活动邀请全国财税行业的专家学者为全市100多家企业的相关负责人开展财税知识讲座。 此次活动由洛阳市委统战部、市工信局、市财政局、市国资委、市金融工作局指导，洛阳市新联会、洛阳市注册会计师协会主办，河南凯桥会计师事务所承办，旨在进一步做好注册会计师行业统战工作，积极引导注册会计师行业代表人士充分发挥优势作用，推动注册会计师行业更好服务洛阳市经济发展。 活动现场，洛阳敬业会计师事务所、洛阳中华会计师事务所、洛阳天诚会计师事务所、洛阳德尚会计师事务所、洛阳明鉴会计师事务所5家单位获“洛阳市民营经济服务团中小企业服务站”授牌。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 宋瑞玉)