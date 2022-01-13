侯建军当选洛阳市工商联第十三届（总商会）主席（会长）

27日，洛阳市工商联(总商会)第十三次代表大会在圆满完成各项议程后闭幕。 27日，洛阳市工商联(总商会)第十三次代表大会在圆满完成各项议程后闭幕。大会听取并审议了市工商联(总商会)第十二届执行委员会所作的工作报告，并选举产生市工商联(总商会)第十三届执行委员会、常委会和领导班子。 侯建军当选为新一届市工商联(总商会)主席(会长)。郭红伟(女)当选为市工商联(总商会)常务副主席(副会长)。范钦良、姜秋会(女)当选为市工商联(总商会)副主席(副会长)。王亚平、马红菊(女)、李力、陈世昌、廉留、闫博伦、张树一、冯英(女)、李太义、王克明、赵合明、李洋洋当选为市工商联副主席。谢彬(女)、徐宏阳、刘俊伟、叶会卿、汪铄沁(女)、孙海霞(女)、马愉乐、刘长河、张华周、陈生、苏超、王琼(女)当选为市总商会副会长。龚本法当选为市工商联秘书长。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉 李琳 文/图)