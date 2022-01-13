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洛阳市市场监管局新组建的7家事业单位揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.27 17:11

　　今日上午，洛阳市市场监督管理局新组建的7家事业单位集中揭牌。

　　洛阳市市场监管局所属事业单位原有12个，根据重塑性改革要求，改革后调整为7个——

　　整合市食品药品检验所(市药物警戒中心)、市纤维检验所、市质量计量检测中心，市农业农村局所属的市农产品安全检测中心(不含农产品认证职能)、市兽药饲料(动物产品)质量检测监测中心，市粮食和物资储备局所属的市粮油质量检测站，组建洛阳市产品质量检验检测中心；

　　将洛阳市知识产权维权保护中心(洛阳市知识产权运用促进中心)更名为洛阳市知识产权保护中心(洛阳市知识产权运用促进中心)；

　　将洛阳市消费者协会办事机构更名为洛阳市消费者权益保护中心；

　　将洛阳市个体私营经济协会办事机构更名为洛阳市个体私营经济发展促进中心；

　　成立洛阳市药物警戒和食品安全监测中心；

　　成立洛阳市商事登记服务中心；

　　保留洛阳市电梯安全监控应急处置中心。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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