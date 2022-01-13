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司机朋友注意！洛阳交警发布重要路况提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.09.27 17:11

　　今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，9月29日9时至16时，连霍高速二广高速朱家仓互通立交原有匝道跨路天桥拆除，届时，二广高速主线南北断行，洛阳交警提醒广大驾驶员朋友注意提前安排行程，绕行施工封闭路段。

　　一、二广高速北向南(吉利至洛阳方向)车辆

　　1.进入市区车辆：在二广高速北向南转连霍高速向三门峡方向匝道绕行至连霍高速洛阳东站、孟津站、洛阳站进入洛阳市区；

　　2.过境车辆：在二广高速北向南转连霍高速向三门峡方向匝道—连霍高速—宁洛高速(洛阳环城段)—二广高速向南。

　　二、二广高速(宁洛高速)南向北(伊川至洛阳方向)车辆

　　1.进入市区车辆：可绕行宁洛高速环城段伊阙站、甘泉河站、洛栾高速洛龙站进入市区；

　　2.过境车辆往济源方向车辆：绕行宁洛高速环城段—济洛高速向北。

　　三、盐洛高速(原郑少洛高速)东向西(郑州至洛阳方向)车辆

　　1.进入市区车辆：可绕行宁洛高速环城伊阙站、甘泉河站、洛栾高速洛龙站进入市区；

　　2.过境车辆：过境车辆：绕行宁洛高速环城段—济洛高速向北。

　　四、二广高速瀍河站、关林站、伊滨站、龙门站向北禁上

　　1.拟从上述四个站口往济源方向的车辆，可向南绕行二广高速—宁洛高速环城段—济洛高速；

　　2.拟从上述四个站口往郑州方向的车辆，可向南绕行盐洛高速(原郑少洛高速)至郑州；

　　3.拟从上述四个站口往新安、三门峡方向的车辆，可向南绕行二广高速—宁洛高速绕城段—连霍高速向西。

　　五、在二广高速瀍河收费站主线分流南向北的车辆；下站后可绕行中州东路、三川大道、G208国道至济源。

　　请广大驾驶员注意路面标志标牌，服从现场人员疏导管理。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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