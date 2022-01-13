网友建议改变滨河南路凌波桥两侧掉头车道 市住房和城乡建设局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：滨河南路凌波桥由东向西左转调头车道比较拥堵，其主要原因是转弯半径不够以及部分司机不守规矩所致。建议把向西直行车道压缩为两个车道，废除原有左转车道，向外平移一个车道改为左转，增加左转半径，大小车辆都能够顺畅快速掉头，有效提高通行率；其次是增加隔离引导栏杆和违规摄像头。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：滨河南路凌波桥由东向西左转调头车道比较拥堵，其主要原因是转弯半径不够以及部分司机不守规矩所致。建议把向西直行车道压缩为两个车道，废除原有左转车道，向外平移一个车道改为左转，增加左转半径，大小车辆都能够顺畅快速掉头，有效提高通行率；其次是增加隔离引导栏杆和违规摄像头。

洛阳市住房和城乡建设局回复：根据道路规划该段滨河南路按双向六车道标准，不设信号灯、全线连续流进行改扩建，于2021年通过市规委会审议。为方便沿线市民出行，滨河南路项目牺牲了一些主线的通行效率，按照合理性和安全性的原则，全线共设置东向东掉头车道3处、西向西掉头车道共设置2处；凌波桥两侧的掉头车道利用绿化带断口设置，转弯半径能够满足小型车(私家车)的掉头需求，掉头车辆需要按照交通标志标线指示通行。目前，滨河南路尚处于试通车阶段，随着宣传引导和交管部门现场指挥，违章逆行掉头的车辆较刚通车时已明显减少。相信随着大家对滨河南路通行规则的熟悉以及标志标线监控等交通设施的逐渐完善，违章车辆将越来越少。下一步，我局将会同交警部门根据现场情况，加强道路附属设施优化工作，更好的服务群众出行。

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