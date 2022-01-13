这些人请立即报备！洛阳市疾控中心再次发布紧急提醒

27日上午，记者从洛阳市疾控中心获悉，近期，洛阳周边部分地市接连报告阳性感染者，且活动轨迹多数涉及人员密集场所。国庆假期临近，人员流动、聚集愈加频繁，疫情传播风险急剧增加，洛阳市疾控中心再次发布紧急提醒。

27日上午，记者从洛阳市疾控中心获悉，近期，洛阳周边部分地市接连报告阳性感染者，且活动轨迹多数涉及人员密集场所。国庆假期临近，人员流动、聚集愈加频繁，疫情传播风险急剧增加，洛阳市疾控中心再次发布紧急提醒。

26日，郑州市在返郑人员(汝州籍人)中发现一名核酸阳性人员，该人员在郑活动轨迹较多，且出入部分公共场所。24日17时起，该人先后到过郑州市二七区华润大厦28楼郑州金夫人婚纱摄影、金水区金伯利钻石店(人民路店)，当晚在二七区锅大侠火锅店(德化街店)就餐，饭后回到管城回族区盈嘉美地小区9号楼休息。

25日15时，该人员先在二里岗地铁站停留，后到二七区无限城购物中心活动。当晚乘坐1号线、2号线到二七区六道巷(德化风情购物公园1层)活动，22时24分返回盈嘉美地小区9号楼休息。

26日，汝州市收到协查函后紧急组织流调和核酸检测，发现一名新冠肺炎无症状感染者(系上述确诊病例的父亲)，过去7天内主要在当地活动，其间曾外出到登封市。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫提醒，上述两地与洛阳邻近，人员来往频繁，与上述人员在相同时间段、相关地点有相同活动轨迹的市民，请第一时间向当地社区或疫情防控部门报备，并配合做好个人核酸检测、隔离管控等措施。

朱鑫说，相关统计显示，9月25日，超过20个省份报告新增阳性感染者，部分地区社区传播和疫情外溢仍未完全阻断。

当前疫情态势复杂，在多地散发且伴有传播源不明的情况下，疾控部门提醒广大市民进一步绷紧防范意识，凡是有市域外旅居史的，在返洛时除了完成提前报备和提供核酸阴性证明，抵洛时应在首个交通场站“落地即检”，并尽快完成“3天2检”。有市域外旅居史人员，如在旅途中或返洛后出现不适，要在做好个人防护的同时及时就医或及时报备。

为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒——

●积极主动报备。如您有市域外旅居史，来(返)洛前请通过支付宝豫事办社区报备向目的地村(社区)报备，配合落实相应管理措施。特别要提醒的是，如您过去7日内有汝州市旅居史、过去3日内有郑州市旅居史，请立即向村(社区)报备，并在做好个人防护的同时，尽快完成一次“3天2检”，结果未出之前减少非必要外出。

●倡导就地过节。假期期间，人员流动和聚集增加，往返途中乘坐飞机、火车、长途大巴等公共交通工具时，接触人员极为复杂，交叉感染风险较高，途经风险区时被实施集中或居家隔离管控防控措施将影响您的正常工作或学习。为减少旅途感染风险，倡导非必要不返乡，不跨省市出行，尽可能就地过节，减少远距离出行的走亲访友，多用电话、视频拜访问候等。

●做好出行防护。如您确需出行，请合理规划出行路线，全程规范佩戴口罩，做好个人防护。乘坐公共交通工具时，避免多次中转和长时间停留，主动配合做好防疫管理。如自驾车辆出行，请密切关注疫情态势，避开疫情发生地尤其是中高风险区，不要在高速服务区等人员密集场所长时间停留。请勿带病出行，出行途中若出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退等症状，请终止出行，并在做好个人防护的前提下前往就近发热门诊(诊室)就诊。

●落实防控措施。来(返)洛人员须持48小时内核酸检测阴性证明，请在各交通服务点、车站、机场等出入口主动扫场所码，配合体温测量、核酸检测证明、行程码查验等，配合做到“落地即检、3天2检”。

需要注意的是，近7日内，凡是有涉疫地区旅居史或途经史的来(返)洛人员，务必报备接受管理并完成相应的核酸检测！有中高风险旅居史的来(返)洛人员，如在抵洛前提前向目的地村(社区)报备，抵洛后需落实集中隔离管理措施的，免除集中隔离费用。未提前报备且按规定应落实集中隔离管理措施的，集中隔离费用个人承担，造成疫情传播扩散的，依法追究其相关法律责任。

●提高防控意识。尽量不组织、不参与聚餐、聚会活动，提倡红事缓办、白事简办，聚会不办；按规扫码、佩戴口罩进入公共场所，减少到密闭或人员密集场所的次数和时间，降低疫情传播风险；尤其是外省返乡人员在完成“三天两检”之前，非必要不外出，不参与聚餐、聚会，不前往人群密集场所等。积极参加常态化核酸检测，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、用公筷等良好卫生习惯，积极主动完成新冠病毒疫苗全程或加强针接种。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)